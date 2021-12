AvioClub, i sogni presi al volo 

AvioClub Ogliastra per un periodo aveva migrato a Girasole, dove era stata costruita una pista di 400 metri e un capannone come ricovero mezzi, utilizzabile fino a luglio 2022. Nella primavera del 2021 il nuovo direttivo di AliArbatax ha permesso di nuovo di usare l’aeroporto, regalandogli nuova vita. Una svolta che ha fatto aumentare il numero di soci e velivoli, sei in totale. «Gli obiettivi dell’associazione sono quelli di diffondere la cultura del volo e di avvicinare tutti gli appassionati che non riescono a fare a meno di stare col naso per aria quando passa qualsiasi tipo di velivolo. Per coinvolgere sempre più persone organizziamo vari incontri, per esempio all’Università della terza età o con i giovani nelle scuole. Portiamo in volo gli appassionati che ce lo richiedono per vedere le bellezze del territorio e fare promozione turistica dell’Ogliastra», spiega Mereu.

Subito dopo l’allora presidente del Consorzio industriale concesse l’utilizzo dell’aeroporto di Tortolì, già chiuso da più di cinque anni. «Con il tempo si è aggiunto un secondo velivolo stabile – racconta Maurizio Mereu, segretario dell’associazione – e sono aumentati i soci che hanno preso il brevetto Vds (Volo da riporto sportivo). Oggi contiamo circa 10 piloti e 15 simpatizzanti non piloti, uniti dalla passione per il volo in tutte le sue rappresentazioni: ultraleggero, drone, paracadute».

Chi s’innamora del cielo non lo scorda più. L’associazione dilettantistica AvioClub Ogliastra è figlia di questa passione, quella per il volo, che accomuna tutti i soci. Nel 2015, anno della fondazione, i soci erano 9, tra i quali l’attuale presidente, l’ingegnere Luigi Demurtas.

Il ritorno

La scuola

Nel futuro di Avioclub Ogliastra l’apertura di una scuola di volo per ultraleggeri a Tortolì, per diffondere il più possibile questa passione. «Appena arriverà la certificazione di riapertura al traffico di aviazione generale da parte di Enac sull’aeroporto vorremmo organizzare un mega raduno a livello europeo con aerei di aviazione generale, quindi da turismo, privati. In tanti chiedono di atterrare a Tortolì per passare qui le vacanze.

