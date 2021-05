«Aveva importunato la mia ragazza» 

«Al novanta per cento è stato il figlio di Badoglio , Francesco Fenu. Secondo me l’hanno mandato». Prima di perdere conoscenza, Roberto Vinci, 48 anni, aveva detto ai carabinieri di aver riconosciuto il giovane che gli aveva esploso contro due fucilate, ipotizzando anche che fosse stato arruolato da una famiglia di vicini con cui aveva avuto un litigio qualche giorno prima. È quanto raccontato dal maresciallo capo Alessandro Ghio, comandante del Nucleo operativo della Compagnia di Isili, davanti alla Corte d’Assise di Cagliari che ha dato il via ieri al processo nei confronti di Francesco Fenu, il 24enne di Genoni accusato dell’omicidio premeditato del compaesano, ucciso con due fucilate la sera del 18 agosto 2019 in località Proseru.

La prima udienza

Davanti alla Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda (con a latere Stefania Selis) sono stati convocati dalla pm Nicoletta Mari i primi testimoni dell’accusa, i militari della compagnia di Isili e del Nucleo investigativo che hanno svolto le indagini subito dopo il delitto. Roberto Vinci era stato colpito alle 20,40 del 19 agosto, ma era morto dopo oltre sei ore di agonia. «La prima fucilata l’ha colpito sul fianco sinistro, tra l’avambraccio e l’ascella», ha detto il maresciallo, «la seconda più in basso, quando aveva già oltrepassato il suo sparatore. Non è caduto dalla bici, ma per un po’ ha continuato a pedalare». Era poi stato ritrovato a 150 metri: ferito, aveva fatto in tempo a svelare il nome del sui assassino.

L’intercettazione

Rispondendo alle domande dei difensori, gli avvocati Francesco Marongiu e Luigi Porcella, il maresciallo ha anche svelato il contenuto di un’intercettazione di qualche tempo dopo. Passando nella strada dov’è avvenuto l’agguato, la cimice a bordo dell'automobile di Fenu l’aveva poi registrato mentre imprecava: «Pam, Pam», avrebbe detto simulando il rumore delle fucilate, «e vaff… Robè».

Una volta arrestato, il 24enne ha confessato l'omicidio, ma ha negato che si sia trattato di un delitto su commissione. Agli investigatori aveva invece raccontato che il litigio con Vinci sarebbe nato perché la vittima avrebbe importunato la sua fidanzata.

La morte dopo il ricovero

A raccontare come si sono svolte le indagini è stato poi il maggiore Michele Cappa, comandante del Nucleo investigativo di Nuoro. Terminata l’inchiesta la pm Nicoletta ha contestato l'omicidio premediato, spalancando le porte al dibattimento in Corte d’Assise.

Nonostante Vinci in punto di morte avesse indicato come presunto movente un litigio con dei vicini, per i quali ogni tanto avrebbe lavorato anche Fenu, le indagini non hanno confermato quell’ipotesi, tant’è che alla fine l'omicidio è stato contestato in concorso con ignoti. La famiglia di Roberto Vinci si è costituita parte civile con l'avvocato Alberto Curreli. L'udienza è stata aggiornata al 26 maggio.

