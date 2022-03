«Avete mai ascoltato Scarlatti?» Silenzio, c’è Giulio Biddau al piano 

Nelle mani giuste, guidate da una passione vissuta e coltivata fin dall’infanzia, la musica classica è sempre viva, moderna. Chi ha ascoltato Giulio Biddau in concerto al piano ha avuto modo di rendersene conto. L’artista cagliaritano, classe 1985, applaudito in tutto il mondo, torna a esibirsi nella sua città: l’appuntamento è per domenica, al Teatro Doglio, in via Logudoro. Un gradito ritorno, perché mancava dal 2020, poco prima del lockdown, e un’occasione per presentare il suo nuovo disco “Scarlatti to Scarlatti”, dedicato al grande musicista Domenico Scarlatti, vissuto nel diciottesimo secolo. Questa registrazione propone una scelta di sonate di Scarlatti, in una doppia versione: secondo le indicazioni e le correzioni di Hanns con Bülow, e secondo l’edizione critica di Emilia Fadini, la maggiore esperta di Scarlatti in Italia.

Perché un disco dedicato a Scarlatti?

«Per me è un compositore di primissima importanza. Ho fatto un lungo lavoro di studio e di ricerca, e ho cercato di recuperare la sua vera dimensione. Spesso c’è più attenzione per Bach ed Hendel, mentre Scarlatti è più trascurato. E poi ho deciso di eseguirlo al piano, una dimensione nuova».

Cosa significa?

«Scarlatti è stato eseguito al pianoforte tanto quanto al clavicembalo; anzi statisticamente più al pianoforte, perché il clavicembalo è uno strumento meno suonato. Ma negli ultimi 70 anni i puristi hanno considerato corrette soprattutto le sue interpretazioni al clavicembalo. In realtà ha lavorato moltissimo anche sull’antenato del pianoforte, il fortepiano. Molti pianisti suonandolo cercano d’imitare il clavicembalo; ma è un errore perché il piano è come una presa di posizione, e va seguita fino in fondo».