«Avete finito di fare l’amore?» 

Nella denuncia presentata dall'uomo il racconto di mesi da incubo. La vicina «si affaccia alla finestra ogni qual volta usciamo o rientriamo a casa; se all'inizio si limitava a ridere ora ci accoglie con ingiurie e cattiverie. Solo nell'ultimo periodo, tra i dispetti che ci ha fatto, posso dire che una notte ha lanciato per ore pietre nel cortile dove ho il cane, rischiando di fargli male e scheggiando il vetro della veranda. Ha tolto il mio nome dalla buca delle lettere e nasconde i nostri bidoni dell'umido prima che arrivino i netturbini per poi rimetterli davanti al cancello in tarda mattinata».

Da qualche mese, spiega Fanari, «non sono padrone di vivere in casa mia: quella donna ci spia e poi ci offende. È come se venissi violentato nell'intimo della mia casa, un posto che per me dovrebbe essere un porto sicuro». Dovrebbe.

«Questa non è vita, ho bisogno di aiuto»: mentre pronuncia queste parole al telefono, Stefano Fanari non trattiene le emozioni e piange. Guspinese, 62 anni, Fanari ha passato la gran parte della sua vita a Torino. Otto mesi fa, dicembre 2021, è tornato nel suo paese natale per godersi la pensione insieme alla compagna ma il ritorno, a causa ai rapporti tesi con una vicina di casa, è diventato un incubo. Al punto che l’uomo si è dovuto rivolgere ai carabinieri e denunciare la donna per molestie.

«Questa non è vita, ho bisogno di aiuto»: mentre pronuncia queste parole al telefono, Stefano Fanari non trattiene le emozioni e piange. Guspinese, 62 anni, Fanari ha passato la gran parte della sua vita a Torino. Otto mesi fa, dicembre 2021, è tornato nel suo paese natale per godersi la pensione insieme alla compagna ma il ritorno, a causa ai rapporti tesi con una vicina di casa, è diventato un incubo. Al punto che l’uomo si è dovuto rivolgere ai carabinieri e denunciare la donna per molestie.

Le accuse formalizzate contro la vicina non sono cosa da poco. L’episodio più recente risale a qualche giorno fa ed è la classica goccia che fa traboccare il vaso: «Mi ha umiliato, mi ha fatto sentire una nullità, un essere da calpestare. Eravamo a casa. Io e la mia compagna abbiamo avuto un rapporto intimo; al termine il mio cellulare ha squillato: c'era un messaggio della mia vicina che dandoci dei “bastardi” ci chiedeva se avessimo finito, utilizzando termini volgari dispregiativi. Mi sono sentito violato nella mia privacy, nella mia intimità».

Intimità violata

Da qualche mese, spiega Fanari, «non sono padrone di vivere in casa mia: quella donna ci spia e poi ci offende. È come se venissi violentato nell'intimo della mia casa, un posto che per me dovrebbe essere un porto sicuro». Dovrebbe.

Nella denuncia presentata dall'uomo il racconto di mesi da incubo. La vicina «si affaccia alla finestra ogni qual volta usciamo o rientriamo a casa; se all'inizio si limitava a ridere ora ci accoglie con ingiurie e cattiverie. Solo nell'ultimo periodo, tra i dispetti che ci ha fatto, posso dire che una notte ha lanciato per ore pietre nel cortile dove ho il cane, rischiando di fargli male e scheggiando il vetro della veranda. Ha tolto il mio nome dalla buca delle lettere e nasconde i nostri bidoni dell'umido prima che arrivino i netturbini per poi rimetterli davanti al cancello in tarda mattinata».

La preoccupazione di Fanari non riguarda solo se stesso ma anche la compagna. Lei, torinese, è arrivata in Sardegna per la prima volta con lui. «All'inizio – racconta l’uomo – la vicina, sorridendo, la insultava in sardo: la mia compagna non aveva idea di cosa dicesse quella donna sorridente. Da un mese gli insulti sono aumentati e i toni si sono scaldati: non posso accettare che la mia compagna venga trattata così senza alcun motivo». Proprio questo motivo avrebbe spinto Fanari a denunciare.

«Qualcuno ci aiuti»

«Non abbiamo discusso o litigato con questa donna», riprende il pensionato: «La nostra unica colpa, se è una colpa, è esserci trasferiti in via Deledda». L'uomo spera che le forze dell'ordine o gli amministratori possano aiutarlo: «Pensavo che a Guspini avrei trovato la pace dei sensi dopo anni trascorsi in città, lontano dagli amici e dalla mia terra. Speravo di potermi godere la pensione, l'aria buona e la serenità». Quando Fanari ha deciso di traferirsi nel paese delle miniere, era convinto di poter chiudere alcune ferite dolorose come quella del divorzio. «Sono arrivato qui con la mia compagna pronti per iniziare una nuova vita – conclude – ma stiamo vivendo l'inferno senza avere fatto nulla. Non sappiamo cosa fare, che qualcuno ci aiuti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata