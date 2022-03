Avanti l’Italia dei ventenni 

L'Italia vince 3-2 contro la Slovacchia e si qualifica per le Finals 2022 della Davis Cup. E la vittoria ha le facce sorridenti di due ventenni: Jannik Sinner, che ha conquistato i suoi due singolari, e di Lorenzo Musetti che, schierato a sorpresa sul 2-2, all'esordio come singolarista azzurro, ha strappato il punto decisivo contro un avversario più esperto e un pubblico non certo dalla sua parte. C’è pesante firma di capitan Filippo Volandri, che dopo l'1-1 maturato nella prima giornata, ha cercato di mischiare le carte dando uno scossone al gruppo azzurro a partire dal doppio; con lo specialista Simone Bolelli, non c'era l'annunciato (ma non probabile) Stefano Travaglia, ma il numero 1 della squadra, Sinner. Contro il collaudato doppio slovacco formato da Filip Polasek e Igor Zelenay, gli azzurri hanno sprecato due palle break nel terzo game, subendolo poi nel nel sesto. Sul 5-3 Slovacchia, Polasek ha cancellato con un ace la palla del controbreak, chiudendo il primo set. In avvio di secondo parziale, Italia sugli scudi, con otto punti consecutivi e 12 dei primi 13, per il 3-0, diventato presto 6-1 azzurro. Tutto rimandato nel terzo set comandato dai servizi e deciso al tie break, con gli slovacchi subito sul 5-2 e bravi a chiudere 7-3.

Sicurezza Jannik

Sotto 1-2, l'Italia si è aggrappata ancora a Sinner (11 Atp). Filip Horansky (203), dopo la vittoria su Lorenzo Sonego, ha sperato per qualche game di ripetere lo scherzo. Avanti 3-0, lo slovacco ha subito la pronta reazione dell'azzurro che, ripristinato l'equilibrio, ha trovato il break nell'undicesimo game, chiudendo 7-5 il primo set. Partenza-sprint di Sinner nel secondo parziale, con un break che diventa viatico per il 6-4 finale.

Il Lorenzo giusto

Sul 2-2, Volandri si è giocato la carta Musetti. All'esordio in un singolare di Coppa Davis, l'azzurro (57 Atp) ha cancellato due palle break nel decimo gioco, ma Norbert Gombos (110) non ha concesso spazi, issandosi sul 5-0 nel tie break, chiuso 7-3 alla seconda palla utile. Nel secondo set, break azzurro sul 2-1, che diventa presto 4-1. Sul 4-2, Musetti salva due palle break e vola 6-2: la qualificazione è tutta in un set. L'avvio è uno scintillante 3-0 azzurro, ma Gombos torna sotto sul 3-3. Nel decimo gioco, il giovane italiano non trema: prima un rovescio incrociato che passa l'avversario e poi un altro, l'ultimo, con il nastro che beffa lo slovacco: 6-4 e si scatena la festa azzurra, con il cagliaritano Jambo Melis, incordatore ufficiale della Nazionale, che sventola il grande pass dell'Italia alle Finals.