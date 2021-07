avanti gli assi italiani 

Londra. Tre italiani al secondo turno a Wimbledon, tutti nel tabellone maschile. A Fabio Fognini ieri si sono aggiunti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego che - risultati recenti alla mano - sono gli assi nel mazzo azzurro. Avanti tutta anche Roger Federer che si sbarazza in tre set del francese Richard Gasquet: è in rotta di collisione con Sonego se entrambi supereranno il prossimo ostacolo.

Berrettini

Berrettini non ha giocato di certo il suo miglior tennis: non gli è servito. Al numero uno azzurro è bastato il “minimo sindacale”, cioè giocare benissimo i punti importanti, per approdare per la seconda volta consecutiva al terzo turno dello Slam British. Il 25enne romano, n.7 del seeding, dopo l'esordio convincente con l'argentino Guido Pella, ha regolato 6-3 6-4 7-6(4), in due ore e un quarto di partita, il lucky loser olandese Botic Van De Zandschulp e domani triverà lo sloveno Aljaz Bedene, n.64 del ranking. Matteo è in vantaggio per 2-1 nei precedenti ed ha vinto gli ultimi due compreso quello giocato proprio a Wimbledon, nel primo turno del 2019 (vittoria al tie-break del quarto set). «La partita mi dà molta fiducia perché penso di non aver giocato il mio miglior tennis. Anche se in realtà non ho disputato un brutto match: ho vinto in due set con un ragazzo che stava giocando davvero bene. Significa mi sono espresso ad un buon livello ma so che posso giocare meglio», ha detto Berrettini, alla terza volta a Wimbledon.

Sonego

Un “erbivoro” di razza è anche Lorenzo Sonego mai così avanti a Wimbledon. Il 25enne torinese, n.27 del ranking, ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 7-6(3) 61, dopo due ore e tre quarti di battaglia, il colombiano Daniel Elahi Galan, n.112 Atp, alla prima presenza nel main draw di Wimbledon e domani è atteso dall'australiano James Duckworth, 29enne di Sydney, n.91 del ranking. Tra i due non ci sono precedenti.

Gianluca Mager ha fatto il possibile ma il sanremese aveva di fronte una mina vagante come l'australiano Nick Kyrgios che sparando 30 ace lo ha eliminato col punteggio di 7-6 (7) 6-4 6-4. Nel tabellone femminile, esce di scena Camila Giorgi battuta al secondo turno dalla ceca Karolina Muchova (22 Atp) con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3.

