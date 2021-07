«Avanti bum bum Berrettini» 

«Il servizio. Bum bum, Matteo Berrettini deve puntare su questa arma letale se vuole battere Hurkacz». Il consiglio arriva da Nicola Pietrangeli, non uno qualunque: sino a oggi era stato l’unico italiano a raggiungere le semifinali del torneo di tennis più prestigioso al mondo, Wimbledon, paradiso laico di ama questo post. «Il mio telefono squilla dalle 9», sorride dall’altra parte della cornetta Nicola, «si sono tutti ricordati di me, sessantuno anni dopo».

Nicola Pietrangeli è considerato il tennista più forte di tutti i tempi per aver vinto due prove dello Slam, sulla terra battuta di Parigi, e per essere stato a lungo tra i primi al mondo. Come nel 1960, per esempio.

«Guardi, lo dico senza falsa modestia, quell’anno ero il più forte di tutti. Avevo vinto e Parigi, stavo giocando molto molto bene>.

Cosa ricorda di quel match contro Rod Laver?

«La palla break a mio favore sul 4-4 al quinto set: l’ha fermata il nastro. Maledetto nastro, in quel momento filo australiano. Persi poi 7-5 e negli spogliatoi incontrai Neal Fraser, l’altro finalista».

Cosa le disse?

«Era contento che io avessi perso. Preferiva incontrare Laver. Non si sbagliò: vinse lui, non temeva per niente i mancini che giocano effetti particolari soprattutto sull’erba come Laver».

Laver, la sua bestia nera.

«Spesso, quando ci incontriamo durante i tornei dello Slam, lui pubblicamente dice sempre: “per fortuna ho incontrato Nicola Pietrangeli solo una volta sulla terr”a. Esattamente in finale agli internazionali d’Italia ospitati nel 1960 a Torino, vinse il primo set, negli altri tre gli ho lasciato solo 4 giochi. Le altre volte, tra Wimbledon e finali di Coppa Davis in Australia, sempre sull’erba, la sua superficie preferita. e in due occaisoni mi ha battuto solo per un break nel quinto set. Con Fraser, in Davis, nel 1961, l’anno della semifinale di Wimbledon , invece vinsi. Nel tennis non si possono fare questi discorsi, ma se il nastro non avesse fermato quel mio colpo sulla palla break nel quinto set contro Laver, probabilmente a Londra quell’anno avrei vinto io».

Un altro sport rispetto al tennis attuale?

«Questo è vero: oggi sono tutti bombardieri, grandi atleti, fisicati, sono come pugili che picciano picchiano, dove cojo cojo. Ai nostri tempi, con quelle racchette, quelle palline, bisognava anche saper giocare a tennis, passatemi la battuta».

Berrettini può migliorare il suo record e riscrivere la storia?

«Sì, ha un gioco che è imperniato per l’ottanta percento sul servizio e per il 20 sul diritto, parte sempre con qualche quindici di vantaggio in ogni turno di battuta ma quest’arma non deve tradirlo mai. Può farcela, ma attenti a Hurkacz, è molto solido, molto forte. Speravo che nei quarti vincesse Federer, viste le condizioni pietose del campione svizzero».

Berrettini vince Wimbledon e l’Italia del calcio gli Europei. Scenario da sogno o realtà possibile?

«È possibile. Forse è più facile per gli azzurri del pallone, anche se sono in calo fisico nella partita secca può succedere di tutto come abbiamo visto contro la Spagna che meritava di più e ha perso. Berrettini può farcela ugualmente, anche se indubbiamente Djokovic è il grande favorito per la vittoria finale del torneo e forse anche per vincere il grande Slam 52 anni dopo proprio quel Laver che nel 1960 mi fermò in semifinale».

Berrettini contro Hurkacz apre il programma, nell ’altra semifinale Djokovic- Shapovalov. Nella finale femminile di domani Barty e Pliskova, vincitrici ieri su Kerber e Sabalenka.

