Autovelox, un mese di controlli 

Dicevamo dei vantaggi. Rispetto al telelaser il nuovo autovelox consente di rilevare il superamento del limite di velocità in entrambe le direzioni di marcia e inoltre non prevede la contestazione immediata. Ciò vuol dire che non c’è bisogno di fermare subito il veicolo: le multe vengono poi recapitate a domicilio. Ovviamente vale sempre la regola che pattuglia e apparecchiatura dovranno essere ben segnalati.

Sono in arrivo tempi duri per gli automobilisti che usano le strade come fossero piste di Formula 1. La Polizia locale è pronta a mettere un campo il nuovo autovelox mobile (il “velox 106 premium color”) che si affiancherà al telelaser ma che presenta molti più vantaggi ed è in grado di garantire un controllo maggiore. L’apparecchio sarà a disposizione degli agenti già a partire dal 6 settembre e sarà posizionato inizialmente nel lungomare Poetto due volte a settimana. Poi, una volta che sarà completata la segnaletica i controlli saranno estesi anche ad altre strade.

Le novità

«La cosa più importante è ovviamente che non ci sia la necessità della contestazione immediata», spiega il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «continueremo comunque ad utilizzare anche il telelaser. Il calendario delle uscite è già stato pubblicato nel sito del Comune». E difatti il “velox 106” sarà al Poetto tra le 9 e le 13 martedì 6 settembre e giovedì 8. E ancora tra le 15 e le 19 martedì 13 e giovedì 15 per poi ricominciare dalle 9 alle 13 martedì 20 e giovedì 22 e martedì 27 e giovedì 29.

«Siamo soddisfatti», spiega l’agente di Polizia locale e rappresentante Rsu-Uil Manuele Ledda,«abbiamo sempre sostenuto che il corpo di Polizia locale dovesse usare nuove tecnologie. Dobbiamo comunque ricordare che gli autovelox non servono a fare cassa ma che tutti i proventi delle multe sono destinati alla sicurezza stradale che vuol dire ripristino delle buche, rifacimento della segnaletica e così via».

Gli apparecchi

Al velox 106 e al telelaser, per completare il piano della sicurezza, si dovrebbero poi aggiungere gli autovelox fissi per cui era stata mandata richiesta al prefetto, da sistemare in viale Marconi, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Fermi e il confine con il territorio di Quartucciu, viale lungomare Golfo di Quartu (la quattro corsie del Poetto) in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria di Margine Rosso al confine con il Comune di Cagliari e via Fiume, sempre in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra via Norvegia e la rotatoria del Margine Rosso.

Intanto la Polizia locale ha fissato anche il calendario di uscite con il carro attrezzi per porre un freno alla sosta selvaggia. Anche questo sarà utilizzato due volte a settimana nelle diverse strade della città e del litorale. Si comincia domani e poi martedì 6, giovedì 8, martedì 13, giovedì 15, martedì 20, giovedì 22, martedì 27 e giovedì 29.

Insomma la guerra ai furbetti e cominciata e si spera di arginare così le brutte abitudini di chi non presta nessuna attenzione alla sicurezza stradale.

