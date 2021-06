Autovelox, scoppia la guerra dei ricorsi 

«L’autovelox è regolare, ricorreremo in appello contro i ricorsi accolti in primo grado dal Giudice di pace». Lo ha annunciato il sindaco di Selargius Gigi Concu durante l’ultima riunione del Consiglio comunale, rispondendo alla mozione presentata dai gruppi di minoranza - poi bocciata - che di fatto premono affinché si presenti una consulenza tecnica che certifichi la regolarità del rilevatore della velocità posizionato nella 131 dir e contestato da diversi automobilisti multati. Mentre salgono le sanzioni scattate con l’autovelox installato dal Comune a giugno del 2020: in un anno oltre 8mila multe, 130 i ricorsi.

La vicenda

La mozione era stata presentata dai gruppi di minoranza alcune settimane fa - poi rinviata per mancanza del numero legale in Consiglio - dopo le prime sentenze del Giudice di pace che davano ragione al gruppo di automobilisti ricorrenti. Primo firmatario il capogruppo dei 5 Stelle Gianluca Putzu che ha riproposto le richieste dell’opposizione: in primis «un’indagine ispettiva della Polizia stradale che accerti se, per chi si immette sulla ex 131 dir dalla 554, il rilevatore di velocità sia posizionato a un chilometro di distanza dal cartello che segnala il limite di velocità». Con la mozione si chiede anche di «invitare il legale del Comune a richiedere al giudice competente una consulenza tecnica d’ufficio che accerti il regolare posizionamento del rilevatore di velocità», e «in conseguenza delle risultanze dell’indagine o della consulenza, far posizionare in modo regolare l’autovelox o disporne la rimozione». Non solo: la minoranza chiede anche di riassegnare il contenzioso al direttore dell’Area 7, e di «trasmettere gli atti sulle controversie legate all’autovelox alla Corte dei Conti, affinché vengano valutati eventuali danni erariali».

La replica

Dubbi che il sindaco ha cercato di chiarire in Consiglio. «Dopo le vostre interrogazioni», ha detto Concu rivolgendosi verso i banchi della minoranza, «ho approfondito alcuni dettagli per verificare in prima persona la situazione: di fatto lo scatto dell’autovelox non avviene dove c’è il palo», ha spiegato il sindaco, «ma alcuni metri più avanti, quindi seguendo le norme di legge. È lì che si crea la confusione», ha precisato per poi elencare i risultati del rilevatore di velocità della 131 dir: «Gli incidenti sono passati da una media di 200 all’anno ad appena 2, e questo credo sia un dato positivo per tutti. Inoltre, parliamo di 130 ricorsi a fronte di 8mila verbali, presentati soprattutto da automobilisti recidivi che in alcuni casi hanno collezionato anche 15 multe». Nessun rischio di danno erariale quindi per il sindaco che ha aggiunto: “Il mio auspicio è che l’anno prossimo non venga fatta nessuna multa, perché vorrebbe dire che gli automobilisti rispettano finalmente i limiti di velocità”.

Il nodo

Mozione bocciata, ma la minoranza insiste. «Siamo tutti d’accordo sull’utilità dell’autovelox», ha sottolineato Mario Tuveri di Italia in Comune, «ma il problema riguarda il regolare posizionamento del rilevatore che può essere certificato solo da una consulenza tecnica. Al momento la maggior parte dei ricorsi sono stati accolti e il motivo è sempre legato alla presunta irregolarità. Inoltre», ha aggiunto Tuveri, «sconsiglierei di ricorrere in appello per evitare di perdere ulteriori soldi». Suggerimenti che, a detta del sindaco, saranno trasmessi al legali del Comune: «Saranno loro a decidere quale sia la strada giusta da seguire per difendere l’ente», ha concluso Concu.

