Autovelox, ricorsi e polemiche 

Altri 38 ricorsi accolti e altrettante multe annullate. L’autovelox della 131 dir - posizionato due anni fa nel tratto selargino della Statale - continua a infiammare il dibattito politico dopo l’ultimo debito fuori bilancio - poco più di 15mila euro - approdato in Consiglio per far fronte a sanzioni annullate e spese legali. «Quell’autovelox è illegittimo, il Comune sta solo facendo cassa», i commenti dei gruppi di minoranza che prima di votare contro hanno chiesto l’intervento della Corte dei Conti. «Tutto regolare, si tratta di verbali riferiti al primo periodo», precisa il comandante della Polizia locale Marco Cantori.

Il dibattito

Toni accesi dai banchi dell’opposizione. «Avevamo suggerito di nominare un consulente tecnico durante la scorsa consiliatura per chiarire la regolarità o meno ed evitare ulteriori costi inutili che ricadono sui cittadini, ma non siamo stati ascoltati», le parole del consigliere di Selargius cambia Mario Tuveri. «Non sono contrario agli autovelox, anzi, ma non possiamo permetterci di continuare a spendere risorse pubbliche per verbali annullati». Sulla stessa linea la consigliera del Pd Paola Maccioni: «Un autovelox installato in violazione della legge, quante sentenze ancora devono servire per capirlo? Quello che emerge è che sia stato messo per fare cassa, ed è assurdo che una pubblica amministrazione agisca in questo modo». Concetto ribadito dal leader della minoranza Franco Camba: «Mi auguro che questa sia l’ultima volta che ci ritroviamo a discutere un debito fuori bilancio per l’autovelox. Invitiamo l’ufficio competente a valutare l’adozione di provvedimenti in autotutela ed evitare quindi ulteriori contenziosi».

I numeri

In due anni i verbali annullati risultano in tutto circa settanta, altri venti ricorsi accolti sarebbero in attesa di pubblicazione. «Dopo due anni resta il problema per chi arriva dalla 554», sottolinea l’avvocato Lucia Pischedda, promotrice della class action, «non c’è la distanza sufficiente e gli automobilisti non hanno il tempo di rallentare e adeguarsi al nuovo limite di velocità». Motivo per cui il Giudice di Pace avrebbe annullato anche qualche verbale scattato negli ultimi mesi.