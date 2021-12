Autovelox, pioggia di sanzioni 

Nel frattempo non sono mancati i servizi di ordinaria amministrazione con le verifiche sulla circolazione stradale: «Continuiamo con i servizi preventivi per l’abbattimento dei rischi di incidenti e questo ci ha portato a emettere ben 14.570 sanzioni per mancato rispetto del codice della strada», racconta ancora il comandante, ben 7086 riguardano il mancato rispetto dei limiti di velocità rilevati sia con il dispositivo mobile che con quello fisso sulla Statale 387».

Una soluzione che porterà così all’utilizzo di strumenti sempre più tecnologici da parte degli agenti come racconta Massimiliano Zurru: «Stiamo continuando con l’adeguamento delle strumentazioni tecnologiche a disposizione per tutti i servizi del corpo, le dash cam in particolare aumenteranno la sicurezza degli agenti che verranno quindi anche tutelati grazie alle registrazioni effettuate durante il servizio», spiega ancora il comandante della polizia locale, «queste verranno utilizzate comunque entro i limiti imposti dalla legislazione in materia. Noi comunque abbiamo il diritto di tutelare e garantire la sicurezza degli agenti che ogni giorno operano nelle strade della città». Gli agenti infatti sono stati impegnatissimi anche durante l’emergenza sanitaria, a partire dal primo lockdown quando hanno operato nella gestione delle operazioni di protezione civile, fino all’emergenza di poche settimane fa, con le forti piogge e i successivi crolli nel centro storico.

Le auto della polizia locale saranno equipaggiate con le telecamere “dash cam”: dal cruscotto riprenderanno tutto quello che succede all’esterno della macchina. La novità arriva dal comando di via Giuseppe Zuddas: «Aumenteremo così la sicurezza degli agenti che operano sul territorio», spiega il comandante Massimiliano Zurru. «Saranno quattro i dispositivi che l’amministrazione installerà sulle auto di servizio: sulle tre Yaris ibride che circolano in città per i servizi di polizia stradale e anche sull’auto “civetta”, destinata prevalentemente per i servizi di vigilanza ambientale.

Tecnologia

I controlli

Tra gli impegni anche quello della lotta contro le violazioni ambientali, in questo gli agenti sono coadiuvati dai volontari nel Nogra, e sono ben 219 le sanzioni emesse a riguardo soprattutto con l’utilizzo delle 66 telecamere fisse, 15 mobili e le 2 videotrappole: «Siamo riusciti ad identificare alcuni automobilisti dediti al lancio del sacchetto», precisa ancora Zurru, «immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Ora le sanzioni per chi getta rifiuti da veicoli in movimento sono raddoppiate e vanno da un minimo di 216 euro fino agli 866».

La polizia locale conta a Monserrato 17 agenti coordinati dal comandante Massimiliano Zurru al quale verrà presto affiancato un vice, l’amministrazione qualche mese fa ha infatti disposto un bando di concorso specifico il cui iter è in fase di avanzamento.

