Autovelox per fermare la strage 

Strade del Nuorese utilizzate come piste da automobilisti indisciplinati e distratti. Il Comune di Nuoro dice basta e avvia la procedura per il posizionamento, nelle strade di ingresso alla città e nelle maggiori arterie del centro urbano, di diversi autovelox fissi. A confermarlo il sindaco Andrea Soddu che ha tenuto la delega alla Polizia municipale. «Mettiamo al centro la sicurezza degli utenti della strada e dei pedoni, è ora di dire basta agli automobilisti maleducati. Ho chiesto tolleranza zero, e ho già dato mandato al dirigente per avviare l’iter burocratico per l’installazione degli autovelox».

La mappa

Uno dei rivelatori sarà sicuramente posizionato sulla statale 389, la Nuoro-Lanusei, nel tratto in cui pochi giorni fa ha perso la vita alla 47enne di Fonni Franca Mattu, i suoi funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa dei Martiri. Un deterrente a chi, in una strada a due corsie, mette a rischio la vita propria e quella degli altri. Un’arteria che nell’ultimo periodo in 10 chilometri conta un elevato numero di vittime. Nel luglio di un anno fa morirono due coniugi di Uri, in estate un ragazzo di Fonni, sabato l’ultimo mortale. Non sarà l’unico autovelox piazzato dal Comune. Un altro sarà sistemato sulla strada per l’Ortobene, frequentata da pedoni messi spesso in pericolo dalle auto. Difficoltà evidenti pure nel tratto di competenza comunale della 131 Dcn, dove l’amministrazione vorrebbe porre un altro autovelox: «Gallerie e viadotti complicano la sistemazione» spiega Soddu.

Tollerenza zero

Anche in città saranno diversi i rivelatori di velocità, nelle vie più trafficate. Facile immaginare dove, da viale Costituzione a via Dessanay. «Il dirigente sta identificando le vie più pericolose – spiega Soddu – e non sappiamo ancora se la gestione sarà diretta o affidata a private. La velocità e i telefonini sono le cause maggiori di incidenti. Sul punto ho chiesto tolleranza zero».