Autovelox, nessun falso dal Comune  

Quel verbale per eccesso di velocità non era proprio andato giù. Due automobilisti oristanesi avevano chiesto l’annullamento sostenendo che gli atti fossero stati falsati e citarono il Comune di Arborea con il sindaco in carica e il comandante della polizia locale. Ma le richieste sono state rigettate dal Tribunale civile di Oristano: atti validi, nessun falso da parte del Comune rappresentato dall’attuale sindaca Manuela Pintus e dal comandante Antonio Corona che escono a testa alta dall’ennesima querelle sugli autovelox all’ingresso del paese.

La storia

Nel 2018 Mario Isidoro Zucca e Raffaele Mogavero (assistiti dall’avvocata Rossella Oppo) avevano impugnato 10 verbali emessi dalla polizia locale epr eccesso di velocità tra il 2008 e 2009 e presentato una querela di falso contro il Comune e i vigili (tutelati dall’avvocato Nicola Battolu). I due sostenevano che fossero stati commessi dei falsi per far scattare più multe possibili, come si legge nella sentenza «un sistema organizzato in maniera tale da “fare cassa”». In particolare hanno sostenuto che l’autovelox in realtà fosse stato collocato all’interno del perimetro urbano ma che, con diversi artifizi, nei verbali risultasse indicato fuori da quel perimetro (perché per legge gli autovelox devono essere collocati fuori dal centro urbano se non c’è l’immediata contestazione della violazione). Inoltre hanno sostenuto che il luogo indicato nei verbali come quello in cui era avvenuta l’infrazione fosse sbagliato: un modo, secondo gli automobilisti, per far risultare i misuratori di velocità esterni al perimetro del paese mentre erano all’interno. Infine hanno sostenuto che i verbali contenessero un falso quando indicavano che non era necessario contestare immediatamente l’infrazione.

Il giudizio

Nel procedimento si è aggiunto anche un altro automobilista Elvio Angius (difeso dall’avvocata Romina Pinna) per un altro verbale. Il Tribunale ha nominato un perito, l’ingegnere Roberto Murgia ed è stato aperto un sub procedimento di Accertamento tecnico preventivo: il consulente ha ricostruito i fatti arrivando alla conclusione che gli autovelox fossero collocati al di fuori del perimetro urbano, proprio dove indicato dal Comune nei verbali. E che il verbale indicasse in maniera corretta il luogo dove erano state commesse le violazioni. A quel punto la querela è stata rigettata: «Il Collegio non ritiene raggiunta la prova della falsità documentale» recita la sentenza del presidente del Collegio Leopoldo Sciarrilo, relatore Antonio Angioi.

I tre automobilisti sono stati condannati a pagare, in solido tra loro, le spese processuali del giudizio, quelle dell’accertamento tecnico preventivo e quelle della consulenza, complessivamente circa 15 mila euro (mentre i verbali impugnati erano pari a 172 euro). Al giudizio ha partecipato anche il procuratore Ezio Domenico Basso perché se la querela si fosse rilevata fondata, il pm avrebbe dovuto aprire un procedimento penale.

