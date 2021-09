Autovelox, fioccano le multe 

Meno incidenti e più verbali. L’installazione dei dossi pedonali rialzati nelle vie maggiormente soggette al traffico veicolare, ha determinato nell’ultimo anno un crollo dei sinistri, ma non del numero dei verbali eseguito dal comando della Polizia Municipale coordinato da Marcello Minnia e Massimo Campidano. Sono 4768 le multe elevate dallo scorso gennaio ad oggi, 3000 soltanto dall’autovelox installato nella frazione di Bindua. «Seicento provengono dalle multe degli ausiliari della sosta - rivela Minnia - per mancati pagamenti del ticket o per fermate in doppia fila che impediscono l’ingresso o l’uscita dagli stalli. Sono invece 300 le multe per divieto di sosta, rimozioni forzate e fermate in doppia fila. «Altre 250 sono i verbali dovuti alle infrazioni dei parcheggi effettuati troppo vicino agli incroci - continua l’agente - sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, sugli stalli dedicati allo scarico merci e sui vani destinati ai veicoli per i disabili».

Gli incidenti

Sono 30 i verbali compilati a seguito degli incidenti stradali: «Da gennaio ad oggi si registrano 50 sinistri - dichiara Marcello Minnia - e sono stati cinque i pedoni travolti da delle vetture» Incidenti in forte ribasso percentuale, grazie anche all’installazione dei dossi pedonali rialzati: <Da quando sono stati sistemati - ha spiegato Massimo Campidano - c’è stata una riduzione dei sinistri del 70 per cento».

Strade pericolose

Diverse le zone della città dove il traffico veicolare è maggiore e quindi, dove gli stessi automobilisti sono più soggetti ad incorrere in delle sanzioni: «Corso Colombo è la strada più trafficata di Iglesias - dice Minnia - soprattutto il lunedì mattina quando si svolge il mercato rionale, ma tutti gli altri giorni in concomitanza con l’ingresso e le uscite degli studenti. E’ una delle arterie principali della città, quella che collega tante altre zone». Un’altra strada dove gli anni scorsi è stata oggetto anche d’incidenti mortali, è via Cattaneo, anche in questo caso le nuove misure di sicurezza sono riuscite a limitare i sinistri, riducendo la possibilità ad alcuni automobilisti di spingere sull’acceleratore. Molti dei verbali emessi sono stati eseguiti nella zona via Torino, via Venezia, via Argentaria e via Indipendenza: «E’ una zona molto trafficata - spiega Minnia - e dobbiamo presidiarla costantemente». Altre 40 sanzioni sono state elevate per l’abbandono dei rifiuti, o per la mancata conformità del loro smaltimento. Un numero quasi in linea con i 100 verbali emessi nell’anno 2020.