Autovelox, fioccano le multe 

A rimpinguare la magre casse comunali ci pensano gli automobilisti col piede di piombo e quelli distratti per i quali i segnali stradali sono arredi urbani. Se Carbonia fa incassi extra (e nemmeno tanto elevati rispetto a Comuni vicini) si deve all’autovelox mobile (e nel 2023 potrebbe essere installato uno fisso) e al disco orario. Dopo la sosta scattata a metà luglio, proseguita per tutto agosto e andata avanti per metà settembre, è ritornato pienamente operativo l’autovelox dopo il periodo di taratura. Che funzioni, e sanzioni, lo dicono i numeri: benché la postazione è segnalata 150 metri prima dell’apparecchio, nel 2021 il Comune ha incassato circa 45 mila euro dalle multe pagate da chi procedeva ben oltre i previsti 50 chilometri all’ora (che poi con il margine di tolleranza diventano 55-60). Nei primi sei mesi del 2022 sono stati invece incassati circa 25 mila euro. Significa che, in proiezione, l’anno dovrebbe chiudersi attorno ai 50 mila euro.

Il Comune

«Ci sono strade di Carbonia in cui esiste una chiara esigenza di sicurezza – rimarca il sindaco Pietro Morittu – l’autovelox e altri sistemi di contenimenti dei pericoli vengono sollecitati dalla popolazione: infatti siamo prossimi a comprare, nonostante costino cari, dei dissuasori». Forse 8-9 mila euro perché Carbonia ha strade larghe quasi tutte 5 metri, l’impianto ha una spesa di circa 120 euro a metro quadrato: «La dislocazione è da studiare, ma si procede». Con una grossa novità che dovrebbe vedere la luce l’anno prossimo: autovelox fisso, come ad esempio ne è dotato il Comune di Iglesias: «Sarà in una strada di grande percorrenza, tendenzialmente la statale, nel rispetto dei parametri di legge legati a distanze da accessi e incroci».Ma oltre all’autovelox, c’è un’altra voce che offre un bel contributo: il disco orario. Questo sconosciuto, verrebbe da dire. Il fatto che sinora siano state elevati 600 verbali la dice lunga su come gli automobilisti di Carbonia interpretino la presenza di questo segnale necessario a garantire il ricambio di parcheggi in centro in attesa (delibera di tre giorni fa) che venga indetto il nuovo appalto per i parcheggi a pagamento.

Il disco orario

Tra piazza Ciusa, via Catania, via Satta, piazza Marmilla vige ancora l’anarchia. E allora ecco quasi 12 mila euro di incassi grazie a chi non alza lo sguardo verso i cartelli o si illude che le diciture “60-30-15 minuti” siano vaghe indicazioni temporali. «Il disco orario – rimarca Antonio Ferraro, commerciante – se fatto rispettare con inflessibilità quotidiana, darebbe un grosso aiuto». Ci pensano quasi tutti i giorni i vigili urbani: «Non è accanimento – dice l’assessore al Commercio Michele Stivaletta – ma il riconoscimento delle giuste esigenze delle attività produttive, benché comunque si ritornerà a sperimentare di mattina i parcheggi a pagamento>. Grazie poi alle altre contravvenzioni comuni, il Comune prevede ogni anno di incassare almeno 80 mila euro.