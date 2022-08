Autovelox e dossi contro gli incidenti 

In arrivo attraversamenti pedonali rialzati - altri quattro dopo quelli realizzati fra lo scorso anno e gli ultimi mesi - ma anche un autovelox mobile in attesa di quelli fissi che aspettano l’ok della Prefettura, e più presidi dei vigili urbani nelle strade maggiormente a rischio. A causare incidenti e investimenti però, in molti casi, sono l’alta velocità, manovre azzardate e la distrazione di automobilisti e motociclisti, nel litorale così come nel centro abitato. «Serve responsabilità», l’appello del sindaco Graziano Milia, «stiamo lavorando e continueremo a lavorare per rendere sempre più sicure le nostre strade, ma non possiamo mettere dossi ogni dieci metri: chi guida deve farlo in modo responsabile, questo è l’unico modo per evitare incidenti».

Le giornate

I tamponamenti sono quasi all’ordine del giorno. Ma a preoccupare sono gli incidenti gravi concentrati negli ultimi giorni, da quello in via Marconi con lo schianto fra un’auto e una moto all’incrocio con via Cardano. Sino al pedone investito in via San Benedetto, dove una settantenne è stata travolta da un’auto in corsa, stessa dinamica nel lungomare Poetto - con due giovani investiti. Nel lungo elenco di incidenti nel weekend da incubo - che conta otto feriti nel giro di poche ore - c’è anche il Margine Rosso, con l’ennesimo schianto in via Leonardo Da Vinci. Seguito dalle lamentele di chi vive nella zona: «Da tempo chiediamo più sicurezza in quella strada», le parole del presidente del comitato del Margine Rosso Emanuele Contu. «Il fatto che sia una strada ad alto traffico, che unisce località costiere, non è una scusante perché continui a rimanere pericolosissima. Non è più in condizioni di sopportare un tale volume di traffico», scrive nel gruppo Facebook del comitato. «È necessario un intervento urgente», aggiunge Contu che rilancia la proposta già avanzata al Comune: «Abbiamo richiesto spesso il posizionamento di dossi e rotatorie nei punti più critici, la sicurezza nelle strade deve essere la priorità assoluta».

Le misure

E proprio sul fronte degli attraversamenti pedonali rialzati il Comune annuncia ulteriori interventi, dopo quelli realizzati di recente, in primis nel viale e in via Marconi, e in via Turati. «È chiaro però che si possono mettere in atto tutte le misure possibili e immaginali, ma se si guida in maniera distratta», ribadisce il sindaco Milia nell’invitare tutti alla responsabilità, «magari sotto l’effetto di alcolici o di droghe, oppure usando il telefonino o correndo oltremisura, gli incidenti ci saranno sempre anche se installiamo dossi ovunque».