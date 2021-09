Autobus strapieni, la rabbia degli studenti 

Aperte le scuole, esplode in città la protesta dei genitori per gli autobus affollati di studenti pendolari. Nonostante l'emergenza sanitaria, i mezzi non bastano ed i ragazzi vengono spesso lasciati a terra oppure sono costretti a viaggiare costipati nelle corriere. Sia venerdì che ieri mattina un gruppo di mamme e papà ha presidiato alcune fermate dell’Arst, documentando lo stato in cui viaggiano i ragazzi che frequentano le superiori.

La protesta

«Il nuovo anno scolastico ha riportato alla luce i seri problemi legati al trasporto pubblico degli studenti negli orari di punta», lamenta Valentina Meloni, consigliera comunale che ha raccolto la protesta dei genitori che, come lei, hanno figli che frequentano le superiori, «Già la scorsa settimana alcune linee che percorrono la tratta Ussana - Sestu - Cagliari, hanno lasciato a terra i ragazzi per araver raggiunto il limite massimo di studenti trasportabili». Venerdì alcuni genitori hanno accompagnato i figli nelle fermate di via Cagliari, mentre le consigliere Meloni e Anna Crisponi sono andate a vedere la situazione in via Monserrato. Lì c’era già l’assessore Emanuele Meloni con un ispettore dell’Arst, incaricato di rilevare la situazione. «L'autobus partito da Ussana con direzione Cagliari (via Brotzu), ovvero la linea 109, era stracarico e non intendeva fermarsi alla fermata», ha precisato la consigliera Valentina Meloni, «Alla fine è stato imposto all'autista di fermarsi e caricare i ragazzi». Le famiglie speravano che ieri mattina fosse potenziata la linea con un secondo mezzo, ma la situazione è rimasta invariata e gli studenti ammassati.

Studenti ammassati

Così ieri la protesta si è levata più forte, con numerose segnalazioni di ritardi, alunni lasciati a terra e mezzi stracarichi. «Il tutto», attacca l’esponente di Progetto per Sestu, «in barba alle più elementari prescrizioni dovute allo stato di emergenza sanitaria. In più si sono i problemi legati alla soppressione e allo spostamento di alcune fermate». Spostamenti che in qualche caso non sono indicati, tanto che ci sono pendolari che aspettino invano il passaggio del mezzo.