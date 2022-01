«Autobus, servono più corse» 

Ansie, paure, e una certezza: «Non vogliamo ripetere l’esperienza devastante della didattica a distanza». I rappresentanti delle scuse superiori cittadine incontrano il sindaco Graziano Milia: due riunioni a distanza per parlare di trasporti - con l’esigenza di aumentare le corse degli autobus per scongiurare assembramenti a bordo - e di un tracciamento frequente indispensabile per continuare con le lezioni in presenza, ma in sicurezza. «Da parte nostra massimo impegno», ha assicurato il sindaco, «cercheremo di organizzare uno screening settimanale per le scuole, e garantire un supporto psicologico comunale per gli studenti che dovessero averne bisogno».

Sul web

Il primo incontro mercoledì, un altro il giorno dopo, entrambi chiesti dai rappresentanti di istituto quartesi. Al centro della riunione su Meet tutti i temi legati alla gestione del Covid nel mondo della scuola, con tanto di richieste e proposte degli studenti dei principali istituti superiori presenti in città: il liceo classico Motzo, il liceo scientifico Brotzu e l’istituto tecnico Levi di Pitz’e Serra. A partire dai trasporti, con autobus e fermate dove si concentra il rischio assembramenti e possibili contagi tra studenti. «Ho parlato con i direttori di Arst e Ctm, entrambi mi hanno garantito delle verifiche sulla capienza massima a bordo ma sull’aumento delle corse al momento non ci sono possibilità, sia per motivi strutturali che di carenza di personale a disposizione», ha precisato il sindaco.

L’allarme

Fra le esigenze emerse, oltre alla fornitura di mascherine Ffp2 che però spetta alle scuole, quella di un supporto psicologico gratuito, soprattutto per gli studenti meno abbienti. «I casi di depressioni, stati d’ansia e marginalità sociale sono aumentati in maniera esponenziale fra i giovani nei periodi in cui la didattica a distanza era ritenuta necessaria», ha sottolineato la rappresentante del liceo Motzo Sonia Ruggeri. «Serve sensibilizzare tutti sull’importanza di un supporto psicologico, utile per superare paure e problematiche più o meno gravi, comprese quelle legate alle discriminazioni e al bullismo che purtroppo molti studenti continuano a segnalare».