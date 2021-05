Auto travolta dal tram, due donne ferite 

La distrazione ancora una volta alla base dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Italia: la conducente di una Fiat Punto, diretta verso Pirri, non si è accorta del semaforo rosso ed è finita contro la metropolitana leggera che, a bassa velocità, stava attraversando la strada. Nell’impatto hanno avuto la peggio le due donne (74 anni quella alla guida, 57 la passeggera), accompagnate in ospedale dal personale del 118. L’iniziale codice rosso – le due ferite sono rimaste incastrate nell’abitacolo – è stato poi declassato a verde dai medici del Brotzu e del Policlinico: se la caveranno con sette giorni di prognosi. Nella zona sono stati inevitabili i disagi perché via Italia, nel tratto prima di Monserrato, è rimata chiusa al traffico per oltre un’ora.

I rilievi

Ancora una volta per la ricostruzione di quanto accaduto, svolta dagli agenti della Polizia locale, sono state decisive le immagini delle telecamere presenti a bordo della metropolitana leggera. L’auto, nel superare un autobus fermo, si è trovata davanti il tram: l’impatto è stato inevitabile. E, come emerso dai rilievi della Municipale, la conducente della Fiat Punto probabilmente non ha visto il rosso del semaforo che regola l’attraversamento in via Italia. Le due donne che si trovavano nella vettura sono rimaste incastrate ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarle dall’auto, gravemente danneggiata dopo lo schianto. Illesi il conducente del tram e i due passeggeri a bordo. Le due donne ferite sono finite in ospedale ma da subito le loro condizioni sono sembrate per fortuna non gravi. Dopo alcune ore di osservazione sono state dimesse. Ci è poi voluta più di un’ora per concludere i rilievi, recuperare l’auto distrutta e ripulire la strada dai detriti.

Massima sicurezza

Rispetto al 2008, anno di partenza della metropolitana leggera in città, il numero degli incidenti che hanno visto coinvolti i tram è calato notevolmente. «All’inizio», ricorda il direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, «gli automobilisti non erano abituati al passaggio dei mezzi della metropolitana di superficie. Poi, con il passare degli anni, la situazione è nettamente migliorata. Ora gli incidenti sono pochi. E soprattutto non hanno gravi conseguenze». Le responsabilità sono praticamente sempre dei conducenti delle auto o dei pedoni (c’è chi è stato investito da un tram perché non ha visto l'arrivo della locomotiva). «Ogni evento è immortalato dalle telecamere. Le immagini vengono sempre consegnate agli agenti della Polizia locale: non ci si può sbagliare». Poledrini ribadisce un concetto: «La metropolitana di superficie è un mezzo sicuro. I nostri conducenti rallentano sempre in corrispondenza degli incroci: la bassa velocità, come avvenuto anche in occasione dell’ultimo incidente in via Italia, evita che in caso di impatto ci possano essere conseguenze gravi. Inoltre viene azionato anche il sistema acustico. Alla fine ci sono dei danni alle vetture ma per fortuna pochi, e lievi, per le persone». In ogni caso Arst sta lavorando per migliorare ancor di più la sicurezza in quegli attraversamenti con una visibilità ridotta.

La distrazione

«L'invito», conclude Poledrini, «agli automobilisti è sempre lo stesso: avere la massima attenzione e rispettare i segnali luminosi presenti in corrispondenza degli incroci con la linea della metropolitana di superficie». Anche dal comando della Polizia locale arriva la conferma: «Gli incidenti con il coinvolgimento dei tram vedono sempre la responsabilità degli automobilisti, spesso distratti. Sono loro che passano con il segnale rosso del semaforo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

I nostri conducenti rallentano in corrispondenza degli incroci: la bassa velocità evita che ci possano essere conseguenze gravi.

Carlo

Poledrini