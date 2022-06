Auto senza assicurazione, boom di multe 

Allarme a Sestu per il boom di veicoli senza assicurazione scoperti in circolazione: 24 quelli sequestrati dall’inizio dell’anno dai Carabinieri perché privi di copertura. Altrettanti bloccati per la stessa ragione in poco più di cinque mesi nel corso dei controlli effettuati sulla provinciale per Elmas e sull’ex Carlo Felice dai vigili urbani, polizia stradale e finanzieri.

I controlli

Un fenomeno in crescita che le forze dell’ordine tentando i stroncare intensificando i controlli su automobili e moto che circolano a Sestu e sull’ex 131, un’arteria che da sola ogni giorno vede transitare una media di trentamila veicoli. Nel corso di una serie di posti di blocco, i carabinieri della stazione cittadina – coordinati dal maresciallo Riccardo Pirali – hanno emesso un gran numero di sanzioni ad automobilisti che viaggiano su mezzi non coperti da polizza per la responsabilità civile. Analoghi posti di controllo sono stati allestiti dall’inverno scorso dai militari della Guardia di Finanza sulla provinciale che collega Sestu con la rotatoria sull’ex Carlo Felice e che poi prosegue per Elmas, mentre gli agenti della Stradale stanno effettuando da settimane verifiche nella nuova 131, a ridosso dello svincolo che smista il traffico tra Sestu e l’aeroporto. Altri veicoli sono stati fermati e controllati anche dagli agenti della Polizia Locale, da qualche tempo dotati anche di pattuglie in moto. Il risultato è stato che una cinquantina di automobilisti dall’inizio dell’anno è stata sanzionata, con conseguente sequestro del mezzo.

Veicoli rimossi

Prosegue, inoltre, il giro di vite del Comune e della Polizia Locale nei confronti dei veicoli abbandonati da tempo ai margini delle strade. Grazie ad una serie di segnalazioni di cittadini, smistate dal comandante dei vigili Giorgio Desogus, gli agenti hanno potuto verificare la presenza di auto che a prima vista sembravano parcheggiate, ma che in realtà erano state letteralmente abbandonate negli stalli ormai da anni, in alcuni casi decenni. Una volta rimossi sono state effettuate le ricerche per risalire ai proprietari (sia dalla targa che dal numero di telaio): oltre alla sanzione per aver occupato il suolo pubblico, alcuni hanno dovuto pagare anche perché il mezzo era sprovvisto di assicurazione o di revisione. I posti di blocco continueranno anche nelle prossime settimane, con i carabinieri della stazione locale che stanno effettuando controlli anche sui motorini e gli scooter per verificare se siano a norma. Il giro di vite è stato deciso anche a seguito di incidenti che hanno visto coinvolte delle auto senza copertura assicurativa.