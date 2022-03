Auto, rivoluzione verde 

Complessivamente saranno 41 le colonnine che verranno installate su 23 siti, ci saanno quelle da 22 kw sino alle fast charge (ricariche veloci) da 75 kw a rete continua. Le infrastrutture saranno finanziate con i fondi della Regione, installate dalla società Enelx, che ha affidato i lavori ad una ditta locale, la Maccioni Cosimo Paolo di Desulo, che ha già avviato le prime installazioni. Ogni sito occuperà tre stalli e la novità assoluta sarà quella che saranno tutte accessibili anche dai disabili, perché installate sul piano strada. La consegna di tutti i lavori avverrà entro maggio, mentre la messa in esercizio partirà dopo due mesi, all’inizio dell’estate. Nuoro diventerà duqneue un punto d’attrazione per chi ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica. In città, ci ha creduto anche un tassista, che ha acquisto un’auto totalmente green.

Si parte da via Catte, via Lamarmora, viale Costituzione e via Manzoni. I centri di ricarica si uniranno all’unico già esistente in via Deffenu, e a quelli privati a Prato Sardo, compreso il centro Commerciale, dove lo scambio avviene sul posto con un impianto fotovoltaico che alimenta le stazioni di ricarica.

La rivoluzione sulla mobilità green in città era partita due anni fa quando l’amministrazione comunale aveva acquistato ben 14 auto elettriche, molte affidate alla Polizia locale, le altre agli uffici ambiente, e nel contempo aveva approvato il progetto per ben 56 colonnine elettriche. Ora in città arrivano le infrastrutture che potrebbero convincere molti cittadini ad abbandonare la vecchia auto a gasolio, complice il rincaro del costo del carburante al litro, e puntare su quella elettriche o quantomeno ibride.

La mappa

Le colonnine per disabili

Auto maggiorenni

Per quanto riguarda l’anzianità effettiva delle auto, l’anno scorso la provincia di Nuoro è risultata quella in Sardegna con il parco auto più vecchio: quasi la metà di quelle circolanti, il 48 per cento (107mila) delle vetture ha oltre 15 anni. «Nuoro ancora non ci crede - spiega dall’Aci di Nuoro Pierpaolo Seddone - forse proprio per l’assenza di infrastrutture, forse perché piace ancora sentire il rumore del motore». Una transizione che vede crescere anche a Nuoro le auto ibride, ma attenzione alle nuove regole. «Secondo il nuovo codice della strada – ricorda Seddone – quando un’auto elettrica ha completato la ricarica deve lasciare lo stallo libero, altrimenti arriva la multa». Sosta selvaggia non sarà più ammessa».

