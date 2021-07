Auto piomba sul taxi, feriti i due clienti «È stato spaventoso» 

Si è rischiata la strage nella notte fra domenica e ieri al Poetto, dove un’auto è piombata addosso a un taxi che stava caricando due ragazzi per riportarli a casa. Entrambi sono rimasti feriti, uno in modo più grave anche se non è in pericolo di vita.

Il racconto

Illeso il tassista, Ivan Perda 47 anni, della cooperativa Rossoblù, che racconta così il terrore vissuto in quei momenti. «Mancavano pochi minuti alle 4 quando mi sono fermato di fronte al “Belvedere”, al Poetto di Quartu. Ho acceso le luci di posizione, mantenendo la cintura di sicurezza. I miei clienti stavano salendo in auto, uno a destra, l’altro a sinistra. Improvvisamente ho sentito il botto e il mio taxi è schizzato in avanti di quasi 200 metri. Mi sono guardato attorno, i due ragazzi erano salvi. Hanno avuto la fortuna di intuire quello che stava accadendo e si sono buttati in strada, schivando l’impatto, ma restando feriti cadendo sull’asfalto. Per fortuna la posso raccontare dopo cinque ore in ospedale dove sono stato nel pomeriggio per gli accertamenti. Tutto ok, sto bene anche se quanto accaduto fa davvero riflettere. Fare il tassista non è cosa facile. E pensare che mia moglie Elena ha superato l’esame. E anche lei farà il mio mestiere».

I soccorsi

Subito dopo lo schianto attimi concitati, di grande confusione. «Tantissimi ragazzi si sono avvicinati alle auto – prosegue Perda, originario di Carbonia che dopo aver vissuto 23 anni in Veneto è tornato in Sardegna per fare il tassista -. Il conducente dell’auto che ha provocato l’incidente era lì. È andato via solo a fine soccorso, dopo la partenza delle ambulanze. Non accuso nessuno. Dico solo che io fermandomi ho adottato tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo. Sono stati attimi drammatici. Ho visto arrivare le ambulanze che si sono portate via i miei clienti, diretti al Brotzu. Uno sta benino, l’altro un po’ meno. Ho visto anche un genitore arrivare preoccupatissimo. Io sono rimasto lì per ore, con la mia auto distrutta».

La paura

Malconcio ma sostanzialmente illeso. «Nel primo pomeriggio ho deciso di farmi visitare in ospedale. Cinque ore di accertamenti clinici. Quindi, le dimissioni e la ripresa del mio lavoro con un’altra auto, ovviamente. Non ho nulla. Se non la certezza di avere rischiato grosso, ma il mio pensiero è per quei due ragazzi che dovevano tornare a casa in taxi. Buttandosi a terra, hanno evitato l’impatto con l’auto investitrice. Un miracolo. Sono stati straordinari». Ivan Perda però è tornato subito in strada. «Il mio è un lavoro duro, con i suoi rischi. Ma non sono il tipo che si lamenta». Della vicenda si occupa ora la polizia locale di Quartu che sta cercando di ricostruire l’accaduto. Potrebbe essere lo stesso conducente dell’auto a dare una spiegazione. Si cercano testimoni, che non dovrebbero mancare viste le tante persone presenti sul luogo dello schianto.

Altri incidenti

Intanto ieri pomeriggio c’è stato un altro incidente sul litorale quartese, direzione Flumini. Alcune auto sono entrate in collisione. Sono intervenuti ancora la Polizia locale e il 118. In due sono finiti in ospedale. Le loro condizioni non preoccupano. Altri incidenti sulla 554 fra un Tir e un'auto con feriti lievi. Due ore prima, tamponamento sulla stessa strada all’altezza della via Neppi, con due automobilisti finiti al pronto soccorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA