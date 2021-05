Auto nella scarpata: un morto 

Era uscito di casa a Bottidda alle prime luci del giorno per andare a lavoro nelle campagne di Nughedu San Nicolò, ma nel corso della mattinata non aveva dato sue notizie ai familiari e non aveva fatto ritorno all’abitazione, facendo allertare i parenti insospettiti dall’insolito silenzio. Gianmario Mundula, 35enne allevatore di Bottida, con ogni probabilità ieri mattina non è arrivato nella sua azienda agrituristica. La sua auto, una Fiat Punto Blu modello vecchio sulla quale viaggiava è stata ritrovata intorno alle 12 in una scarpata sotto un ponticello lungo la strada provinciale 113 nei pressi del bivio di Occhetta, tra Nughedu e Ittireddu. Al suo interno il corpo senza vita del giovane.

L’allarme

A dare l’allarme e chiamare i soccorsi sono state alcune persone vicine a Mundula, che avrebbero ripercorso la strada da lui fatta abitualmente per raggiungere il posto di lavoro e si sarebbero imbattute nella triste scoperta.

Dalla ricostruzione che è stata fatta dai Carabinieri della Compagnia di Ozieri, la Fiat Punto sulla quale viaggiava a velocità sostenuta il 35enne, sarebbe andata fuori strada, forse a causa di un colpo di sonno o di una distrazione e dopo aver sbattuto contro la ringhiera di protezione del ponticello, a pochi metri dal bivio per la località di Occhetta, avrebbe sbandato per poi finire la tragica corsa giù nella scarpata.

L’impatto violento ha portato alla morte sul colpo di Mundula. A nulla è servito l’airbag installato al posto del guidatore: l’auto con ogni probabilità si sarebbe ribaltata più volte su se stessa, provocando gravi traumi all’allevatore.

Soccorsi inutili

Quando sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi dei Vigili del Fuoco della squadra di Ozieri e il personale medico del 118 supportato dal servizio dell’elisoccorso, per il 35enne di Bottidda non c’era più nulla da fare: troppe ore erano trascorse dal momento dell’incidente e lo schianto non ha lasciato scampo al giovane. Dopo aver tagliato le sbarre protettive del ponte e raggiunto la vettura, i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre dall'abitacolo dell'auto il corpo che, su disposizione delle forze dell'ordine, è stato consegnato al personale dell’agenzia funebre, che lo ha riportato nella casa di famiglia a Bottida.

Ipotesi

L’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto per distrazione o a causa di un colpo di sonno