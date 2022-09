Auto incendiate, militare denunciato 

Avrebbe provato ad incendiare due auto fuori da un locale di Dolianova dove, il giorno prima, qualcuno gli aveva portato via il telefonino. Per fortuna l’allarme è stato immediato e i danni sarebbero stati limitati. Al termine di rapidissime indagini, i carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero per incendio doloso il 40enne Ruben Gallo, originario di Decimomannu ma trapiantato a Maracalagonis, sospettato di aver appiccato il fuoco ai due veicoli.

L’incendio

Il militare sarebbe stato notato nella serata di lunedì mentre si aggirava nella zona industriale di Bardella e in prossimità di un bar ristorante. L’incendio, stando a quanto accertato dai carabinieri, avrebbe danneggiato parte del cofano motore di una Lancia Ypsilon di proprietà di di una 32enne cagliaritana e di una Fiat 500, intestata a una 26enne di Decimomannu. Sul posto è intervenuta nel giro di pochi minuti una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova – guidata dal comandante Luca Delle Vedove – che, verso l’una e un quarto del mattino, ha iniziato a sentire le persone che si trovavano in quella zona. Con loro anche i militari della stazione di Donori, arrivati per riuscire a raccogliere in poco tempo il maggior numero di testimonianze.

Le ipotesi

Entrambi i mezzi erano parcheggiati davanti al bar-ristorante Bardy’s. Per questa ragione gli investigatori hanno deciso di identificare tutte le persone che si trovavano nel locale e in prossimità. Tra questi anche il 40enne che, a quanto pare, avrebbe attirato l’attenzione dei militari. Dalle testimonianze dei presenti sarebbe poi emerso che il militare sarebbe stato visto poco prima aggirarsi a ridosso dei veicoli poi presi di mira dalle fiamme. Non solo. A quanto pare – ma il particolare non trova ancora conferma – l’uomo denunciato avrebbe avuto qualche discussione in precedenza con il personale o con dei clienti del locale perché gli sarebbe stato rubato il telefonino. Una comunicazione con notizia di reato è stata inviata ieri mattina in Procura.