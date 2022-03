Auto in fiamme, raid e paura 

Che si tratti di incendi dolosi non c’è quasi mai la certezza. Chi mette fuoco a un’auto raramente lascia tracce e le fiamme eliminano altre eventuali prove. Così ci si affida, quando ci sono, a testimoni e impianti di videosorveglianza. Ma i raid incendiari in città continuano a far paura. Tra domenica e ieri in via Capitanata si è sfiorata la tragedia: cinque vetture e due moto divorate dal fuoco, il fumo che ha invaso le abitazioni e gli inquilini costretti a fuggire in strada. E poi un altro raid in via Santa Gilla, a non molta distanza da un distributore di carburante, con enormi rischi. E a Pirri, nell’ultimo mese, gli attentati sono stati tre, in diverse zone con danni ingenti. «C’è sempre il dubbio che si tratti di azioni dolose», fanno sapere gli investigatori. «Spesso si tratta di vendette o dispetti e non di veri atti intimidatori». Un fenomeno purtroppo sempre presente in città e che nelle ultime settimane ha fatto registrare una temibile escalation.

L’apprensione

Chi agisce, quasi sempre nelle ore notturne, colpisce con precisione, prendendo di mira l’auto della persona a cui si vuol far arrivare il pesante messaggio. Ma spesso le conseguenze possono essere ben più gravi con altri mezzi distrutti e danni anche agli edifici. Come avvenuto domenica notte in via Capitanata, strada parallela di via Campania, in una zona tranquilla tra il centro sportivo del Cus Cagliari e il parco di Monte Claro. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per domare il rogo divampato sotto i pilotis di una palazzina. Tre squadre provenienti dalla centrale di viale Marconi e dal distaccamento del porto hanno spento le fiamme che hanno avvolto inizialmente un veicolo di proprietà di una donna per poi raggiungere altre quattro auto e due scooter. Gli inquilini hanno dovuto lasciare le loro case, invase dal fumo e in alcuni casi danneggiate dal fuoco nella parte esterna. Solo il grande sforzo dei vigili del fuoco ha evitato che la situazione potesse precipitare e che il rogo potesse diventare ingovernabile con conseguenze drammatiche. Anche l’edificio alla fine ha subito dei danni e sono in corso tutte le valutazioni da parte degli esperti dei vigili del fuoco sulla natura dell’incendio. Su quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia.

Il pericolo

E attorno all’una di ieri, in piena notte, gli incendiari hanno colpito nuovamente questa volta a Sant’Avendrace. Le fiamme hanno avvolto un’auto parcheggiata in via Santa Gilla, proprio davanti a un distributore di carburante. Si sono vissuti momenti di grande apprensione ma ancora una volta i vigili del fuoco hanno ridotto al minimo i danni. In questo caso ci sarebbero degli elementi a conferma del raid incendiario e gli agenti della Squadra volante hanno avviato le indagini.