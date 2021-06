Auto in fiamme, notte di paura 

Raid incendiario nella notte a Sestu con i carabinieri che hanno subito aperto una inchiesta. Ad andare in fiamme è stata una vecchia Fiat Punto di una donna con le fiamme che hanno aggredito anche i muri esterni di una abitazione al piano terra, provocando un pò di apprensioni fra gli inquilini vicini. Gravi i danni. Sulla natura del rogo viene mantenuto uno stretto riserbo. Le indagini sono svolte dai militari della Stazione e del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu. Diverse le persone già interrogate. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Nulla si sa anche sul sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco dopo lo spegnimento del rogo: l’incendio potrebbe essersi sviluppato a causa di un corto circuito nell’auto in sosta, ma non si escluderebbe il dolo. La macchina era di proprietà di una donna ed era parcheggiata in un vico privato della via Costantino Imperatore.

L’allarme

Il rogo si è sviluppato dopo la mezzanotte, aggredendo prima l’auto con le fiamme che, spinte dal vento, si sono rapidamente diffuse nella parte esterna della casa vicina al punto in cui era stata sostata l’utilitaria . A lanciare l’allarme sono stati i residenti e alcuni passanti con telefonate ai vigili del fuoco. Alcuni vicini si sono riversati in strada. I pompieri sono arrivati quasi subito con un’autobotte e diversi uomini. Le fiamme sono state così rapidamente circoscritte e quindi domate. Successivamente è iniziata l’operazione di bonifica e la messa in sicurezza dell’area, e gli inquilini hanno potuto rientrare a casa.

Gli accertamenti

Sul posto, come detto, anche i carabinieri di Sestu e della Compagnia di Quartu. Ora sono in corso le indagini dirette dal maggiore Valerio Cadeddu, comandante dela Compagnia di Quartu e dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della locale stazione. Si punta a risaolire subito alla natura del rogo e alle eventuali responsabilità. Gli inquirenti sono anche alla ricerca di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia della stessa indagine. Non è da escludere che le forze dell’ordine siano entrate in possesso delle immagini di qualche telecamera, ma anche in merito viene mantenuto il riserbo assoluto. Sulla vicenda, nelle prossime ore, sarà inviato un rapporto in Procura.

Fiamme ieri anche nelle campagne del paese. Interessati terreni incolti, le stoppie sono andate incenerite. Sul posto sono intervenute squadre di volontari. Quella di ieri è stata un’altra giornata particolarmente impegnativa per vigili del fuoco e associazioni di volontariato, impegnate nell’hinterland contro le fiamme.

Una situazione di pericolo dovuta allo stato di abbandono dei campi e delle cunette lunghe le strade. L’estate si annuncia particolarmente difficile. Già impegnati su tutto il Cagliaritano, oltre che i vigili del fuoco e i forestali, tutti gli apparati locali di volontariato.

