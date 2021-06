Auto fuori strada, muore un 60enne 

Probabilmente ha avvertito i primi sintomi del malore, ma non ha avuto nemmeno il tempo di fermare la sua auto e chiedere aiuto. Un infarto fulminante non ha lasciato scampo a Giovanni Melis, sessantenne di Carloforte che ieri sera, in compagnia della figlia Vittoria Concas, 40 anni, percorreva la strada provinciale 86 probabilmente con l’intenzione di immettersi poi nella provinciale 2 e raggiungere l’imbarco per il traghetto che avrebbe permesso a padre e figlia di fare ritorno nell’isola di San Pietro. Il destino o la fatalità si sono, però, messi di traverso.

L’incidente

L’incidente, che non ha coinvolto nessun altro veicolo, si è verificato intorno alle 19.45. A quell’ora la vettura dell’uomo, una Alfa 159, aveva praticamente quasi raggiunto la rotatoria “Emanuela Loi” all’ingresso di Villamassargia e lo svincolo per la strada provinciale numero 2 quando il suo cuore ha smesso di battere. Secondo alcune testimonianze l’auto ha continuato la propria corsa ancora per qualche decina di metri per poi uscire lentamente di strada e andare ad adagiarsi in una cunetta in mezzo ad un boschetto di eucaliptus. Subito allertati, i soccorsi del 118 e dei viglili del fuoco sono stati immediati ma purtroppo, ogni tentativo per salvare il 60enne di Carloforte si è rivelato vano.

I soccorsi

Estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento 5 A di Iglesias la salma è stata affidata ai medici in servizio 118 della Mike 70 di Iglesias ed a quelli dell’Avad di Domusnovas ai quali non è restato altro che constatare il decesso dell’uomo - dovuto ad un infarto - e cimentarsi nell’impossibile compito di provare a consolare la figlia le cui grida strazianti hanno accompagnato le lunghe fasi dei soccorsi.

I familiari

La salma è stata immediatamente coperta con un telo. Poco più tardi il feretro è stato trasportato nel vicino cimitero di Villamassargia dove rimarrà provvisoriamente. Nel frattempo, avvisata del terribile accaduto, è sopraggiunta sul posto anche la moglie del sessantenne che si è unita all’immenso dolore della figlia. Mentre i carabinieri di Villamassargia si occupavano di regolare il traffico - che ha subito deviazioni e forti rallentamenti fino alle 21.30 - il carroattrezzi dei funzionari della Provincia ha provveduto a rimuovere il mezzo impiegando anche le fotocellule dei vigili del fuoco a causa dell’oscurità.

