Auto elettriche e un furgone per il car sharing 

Non solo auto - a benzina ed elettriche - ma anche un piccolo furgone in condivisione, a disposizione delle attività commerciali del centro cittadino. Tutto pronto per il via alla sperimentazione del servizio di car sharing che i quartesi potranno noleggiare per gli spostamenti dentro e fuori dalla città: 26 in tutto per ora - contando le 20 in modalità free floating e le 6 auto station based - di cui 3 elettriche. A gestirlo sarà lo stesso operatore che si occupa da anni del car sharing a Cagliari - Playcar - scelto dall’amministrazione di via Eligio Porcu tramite bando. «Meno traffico e più attenzione all’ambiente e alla qualità della vita dei quartesi», commenta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «siamo convinti che questo servizio abbia rilevanza strategica per la Quartu del futuro».

I passi

L’iter per l’avvio della sperimentazione è partito alcuni mesi fa. Prima l’approvazione delle linee guida, in Giunta e poi in Consiglio comunale, e infine la manifestazione d’interesse per la sperimentazione del servizio per tre anni a cui ha partecipato una sola società, ritenuta idonea dalla commissione comunale. «Non appena verrà firmato il contratto, l’operatore avrà massimo trenta giorni di tempo per iniziare l’attività», assicura l’assessora che aggiunge: «Quartu avrà finalmente una valida alternativa all'utilizzo del mezzo privato e un’opzione complementare al trasporto pubblico, una novità che darà impulso alla crescita della mobilità sostenibile su tutto il territorio cittadino».

Il servizio si svolgerà con due modalità: a flusso libero, il cosiddetto “free floating”, che darà la possibilità agli automobilisti di prendere l’automobile in una determinata area della città, e di poterla lasciare in un parcheggio diverso. Le automobili a disposizione saranno inizialmente 20. «Chi opterà per questa soluzione potrà andare anche a Cagliari e persino all’aeroporto senza preoccuparsi di dover riportare l’auto in città», sottolinea l’esponente della Giunta Milia. «Un servizio reso possibile dal fatto che l’azienda che si è aggiudicata l’appalto è la stessa che opera nel capoluogo».

Il sistema