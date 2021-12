Auto elettriche a corrente alternata 

L’Istat precisa con la forza dei numeri: più che datato, vecchiotto. Solo il 3,1 delle auto in circolazione ha meno di un anno di immatricolazione, il 12,5 va da 1 a 3 anni, il 13 da 4 a 7 anni mentre il 70, 6 ha un’età che supera gli 8 anni. Rispetto al 2015 la situazione è persino peggiorata di 4 punti per quanto riguarda le auto più datate e questo non contribuisce di certo a migliorare la qualità terra-aria della città. Ma c’è anche un’altra tabella che completa la situazione in cui si trova il parco automobilistico del capoluogo: la circolazione per classe di emissione secondo le tabelle Euro, alle più basse corrispondono le auto più vecchie e quindi più inquinanti. Il parco, auto oristanese nel 2020 è composto per il 31,5 per cento da auto omologate Euro 3 e immatricolate dopo il 2001 (il 33,9 nel 2019); per il 29,5% da Euro 4 immatricolate da gennaio 2006 (30,5 nel 2019); 17,3% Euro 5 immatricolate dal 2011 (17 nel 2019); Euro 6 immatricolate dopo il 2015 pari al 21,6 (18,5 nel 2019 mentre le auto a gasolio euro 5/6 sfiorano il 23 per cento, due punti in più rispetto al 2019. Un parco non proprio di prima mano.

Oristano punta al green, lo dice l’Istat. Passi importanti ne sono stati fatti, ma per esserlo davvero ci vuole il tempo calcolato in anni. Le auto ibride, elettriche e quelle a basso potenziale inquinante sono ancora troppo poche. Delle 21.780 auto immatricolate in città, quindi potenzialmente in circolazione, solo il 7 per cento sono “ibride”, il 1,9 elettriche e il 25,2 a gas o metano. Totale 34,1, vale a dire che solo il trenta per cento dell’intero parco automobilistico è ad inquinamento vicino allo zero.

Il quadro

Dal 2015, primo anno di osservazione da parte dell’Istat, la situazione è nettamente migliorata. Basti dire che rispetto a sette anni fa l’indice del potenziale inquinante delle auto circolanti in città da 184,1 è sceso a 148 punti nel 2019 e a 142,1 quest’anno. La provincia oristanese viaggia su un indice di 158, va peggio l’Isola che si attesta a quota 151,5 ma meglio l’Italia che, secondo l’Istat, è scesa al 127. «Possiamo migliorare con la circonvallazione ovest che aprirà il prossimo anno ma per quanto riguarda la mobilità dipende anche dai cittadini che dovrebbero usare meno l’auto e più la bici e dalla qualità del parco automobilistico piuttosto datato», commenta l’assessore al verde Gianfranco Licheri.

Immatricolazioni

Gasolio

La tendenza, a parte le ibride e le elettriche, è per il gasolio che per la prima volta dal 2015 supera quelle a benzina: 48,5 contro 48. Ancora l’Istat. Il 53,7 per cento degli automobilisti oristanesi ha una vettura fino a 1400 cavalli, il 40,1 da 1400 a 2000 e il 6 oltre i 2000 cavalli. Il dato delle fuoriserie è lo stesso dal 2015 mentre scendono di quattro punti quella fino a 1400 di cilindrata. Che passano pari pari a quelle fino a 2000 cavalli. «La mobilità cittadina cambierà con lo spostamento dell’autostazione dell’Ars al nuovo centro intermodale, con la circonvallazione ovest e soprattutto con la realizzazione di altre piste ciclabili per una mobilità lenta, sicura e non inquinante”, conclude l’assessore Licheri

