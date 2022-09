Auto e smog, piazza Azuni nel caos 

Che tra quelle panchine soffocate dallo smog, dal traffico e dalla sosta selvaggia, spuntassero alberelli e fiori e che lo spazio diventasse solo a misura di pedoni. Il progetto c’era ma è rimasto chiuso in un cassetto. Le auto sono ovunque. Parcheggiate regolarmente nelle strisce blu, proprio davanti all’attraversamento pedonale e in sosta selvaggia tra isole pedonali e spartitraffico. I blitz degli agenti della Polizia locale per cercare di mettere ordine sono quotidiani, ma basta che girino l’angolo ed ecco auto e camion tranquillamente in divieto.

Estate e inverno sono sempre lì. Anche quando i centri a loro dedicati erano aperti, gli anziani della città non rinunciavano a riunirsi in piazza Azuni. Con il tempo hanno sperato che le cose cambiassero.

Che tra quelle panchine soffocate dallo smog, dal traffico e dalla sosta selvaggia, spuntassero alberelli e fiori e che lo spazio diventasse solo a misura di pedoni. Il progetto c’era ma è rimasto chiuso in un cassetto. Le auto sono ovunque. Parcheggiate regolarmente nelle strisce blu, proprio davanti all’attraversamento pedonale e in sosta selvaggia tra isole pedonali e spartitraffico. I blitz degli agenti della Polizia locale per cercare di mettere ordine sono quotidiani, ma basta che girino l’angolo ed ecco auto e camion tranquillamente in divieto.

La protesta

«Rendetevi conto di dove dobbiamo stare» commenta Bruno Basciu 78 anni, «siamo soffocati dalle auto e poi le sembra normale che dietro le strisce blu ci siano le strisce pedonali? Uno esce in retromarcia senza prestare attenzione e mette sotto chi sta passando. Nelle panchine si siedono persone che respirano gasolio, altro che aria pura». La soluzione? «La dovrebbero chiudere al traffico e abbellirla» aggiunge Basciu.

Di fianco a lui Luigi Delogu 78 anni aggiunge: «Non è certo una piazza a misura di pedoni. Anche l’aiuola è abbandonata. E poi c’è troppa gente incivile. Meno male che vengono i vigili ma qui parcheggiano nell’isola pedonale sempre a tutte le ore del giorno e se protesti ti prendono pure a male parole». Diego Vacca aggiunge: «Sarebbe ora di sistemarlo veramente questo spazio. Ce l’avevano promesso già anni fa. Erano venuti anche i tecnici che avevano preso le misure ma poi non era stato fatto niente. Anche la viabilità ovviamente è da rivedere».

L’isola pedonale

Stando al vecchio progetto, a cambiare volto doveva essere non solo la piazza ma anche il tratto di via Brigata Sassari davanti alla chiesa di Sant’Agata, il convento dei Cappuccini e un tratto di via Marconi sino all’ingresso del parco Matteotti. Era previsto di lasciare invariati gli attuali sensi di marcia e di eliminare i parcheggi per far spazio all’ampliamento della zona pedonale. Abbellendo il tutto con una pavimentazione in lastre di granito e acciottolato. Si era parlato anche di realizzare una rotatoria, ma alla fine si era deciso di lasciare tutto com’è per non stravolgere la viabilità in una zona attraversata ogni giorno da centinaia di auto. «Sarebbe bello fare una piazza pedonale, rimodernarla, renderla viva» dice Concetta Acampora, «il bar potrebbe mettere i tavolini fuori così come succede a Cagliari. E poi sarebbe bello se rimodernassero anche questi vecchi palazzi. Va bene la memoria storica, ma non lasciare che cadano a pezzi».

Il dibattito

La questione pedonalizzazione però continua a far discutere e dividere. Basti pensare a cosa succede in via Porcu dove da anni si cerca di avviare questo tipo di discorso ma ci si deve sempre scontrare con una parte di commercianti che non è d’accordo. Certo è che è necessario ricavare parcheggi da qualche parte, presupposto necessario per una città più a misura di pedone.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata