Auto e piloti, inizia lo show 

Che lo spettacolo iridato abbia inizio! Il Rally Italia Sardegna, 5ª data del Mondiale Wrc, si correrà in Gallura da oggi a domenica e Olbia è pronta a ricoprire il ruolo di città ospitante che le mancava dal 2013. Ad Alghero, dopo il lungo settennato, la partenza cerimoniale e il Rally Green. Per il Ris, giunto alla 18ª edizione, l’orgoglio di aver eguagliato Sanremo nel numero di Rally d’Italia ospitati. Al via, oltre ai 55 equipaggi in gara nel Wrc, Wrc2 e Wrc3, anche i 44 iscritti (tra cui 5 sardi) alla seconda data del Campionato Italiano Rally Terra, che si deciderà nella giornata di venerdì. All’Italia Sardegna, organizzato, con la partnership della Regione, dall’Aci, oltre al presidente Angelo Sticchi Damiani, presente anche il numero uno della Fia, Jean Todt.

Il programma

Venti speciali, 303,10 km cronometrati e 1299,02 totali. Il sipario si apre alle 9 di oggi, quando a Loiri partirà la prima auto dello shakedown Wrc (quello Cirt inizierà alle 15). Alle 19, ai Bastioni di Alghero, la cerimonia di partenza e, all’alba del venerdì le auto lasceranno la città catalana alla volta delle prime speciali. Si partirà coi doppi passaggi sulle “Filigosu” (22,29 km, partenze ore 8.02 e 10.47) e “Terranova” (Monte Acuto, 14,36 km, ore 9.02 e 11.47), poi altrettanti sulle prove “Tempio” (12,08 km, ore 14.47 e 17.32) ed “Erula-Tula” (14,97 km, ore 15.47 e 18.32). Sabato ci saranno invece i doppi passaggi su “Coiluna-Loelle” (15 km, ore 8.08 e 10.38), “Lerno-Monti di Alà” (22,08 km, ore 9.08 e 11.38), “Bortigiadas-Aggius-Viddalba” (14,70 km, ore 15.10 e 17.32) e “Sedini-Castelsardo” (13,03 km, ore 16.08 e 18.38). Domenica si chiuderà con l’Arzachena-Braniatogghiu (15,25 km, ore 7.33 e 10.09) e l’Aglientu-Santa Teresa 7,79 km, ore 8.38 e 12.18), che nel secondo passaggio avrà i gradi di power stage. Il Rally, vetrina televisiva planetaria per la Sardegna, sarà parzialmente aperto al pubblico, che potrà occupare il 25% degli spazi dedicati. In chiaro su RaiSport le prove Coiluna-Loelle e Aglientu.

Protagonisti e Green

Presenti tutti i protagonisti del Wrc, dal sette volte iridato della Toyota, Ogier, ai compagni di squadra Evans e Rovampera, dal duo Ford Motorsport Greensmith e Suninen al trio delle meraviglie della Hyundai formato da Neuville, Tänak e Sordo, vincitore delle ultime due edizioni e a caccia del tris. Nel mondiale anche 7 auto sarde, tra cui quella di Francesco Marrone, unico ad aver corso tutte le edizioni e nel 2020 primo degli isolani.

Ad Alghero spazio al Rally Green. Al Parco di Porto Conte esibizioni di veicoli da gara elettrici. Nel piazzale della Pace un Extreme E, provato di recente dal principe William, e un’esposizione di mezzi elettrici per presentare la mobilità sostenibile.