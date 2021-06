Auto contromano e alta velocità: «Intrappolati in casa» 

Viale Marconi così com'è ora non va bene. Lo dicono gli abitanti, che non hanno accolto di buon grado le ultime modifiche alla viabilità. Soprattutto i semafori e la doppia striscia continua a ridosso dei passi carrabili. In una lettera al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e alla Polizia locale, Anna Maria Pes, che vive in un edificio di viale Marconi dal 1950, esprime rammarico ed elenca le criticità maggiori: «Velocità eccessiva di auto e moto, corsie non rispettate in fase di sorpasso e percorse contromano. L'attraversamento pedonale è sempre a rischio».

A questo si aggiungono i disagi che è costretta a subire da abitante del posto: «La nuova sistemazione del semaforo sotto il cavalcavia dell'Asse Mediano crea lunghissime code di traffico e, quindi, altrettante soste di auto in fila, per cui è difficilissimo e arduo l'inserimento in uscita dal passo carrabile delle abitazioni, se non grazie a qualche gentile automobilista che lo permette, che, però, rischia di essere tamponato da chi segue. Altrettanto difficile è svoltare per rientrare sullo stesso passo carrabile a causa di auto o moto che occupano, in fase di sorpasso, la corsia preferenziale.

E fa alcune richieste precise: «Controlli con videocamere, personale preposto, segnaletica più chiara per chi non osserva con attenzione quella già esistente rivolta a chi percorre, dal centro città o dalla via Galvani, il nuovo percorso e non si aspetta la deviazione verso l'Asse Mediano».

Aumentati i disagi

Giampiero Apeddu si sente penalizzato: «Da quando hanno messo la doppia striscia continua, per poter entrare in auto nel cortile condominiale devo andare a fare inversione di marcia dove si può, un giro enorme. Anche uscire per andare verso Cagliari è complicato». Per Arianna Deiana, «era molto meglio prima. I nuovi semafori creano solo disagi. Quello sotto il ponte dell'asse mediano blocca il traffico dall'hinterland. Così tanti preferiscono passare in altre strade cittadine, creando ulteriori ingorghi. Sono aumentati gli incidenti e da quando hanno ripristinato il doppio senso in via Galvani si rischiano dei frontali perché alcuni non sanno che quella via non è più a senso unico». Vincenzo Barilli aggiunge: «Mancano le aree di sosta per chi non può parcheggiare nei cortili dei palazzi. I corrieri non sanno dove fermarsi per fare le consegne. E poi lo smog entra nelle case quando ci sono code ai semafori. Ci hanno tolto anche gli alberi». Lui, come Anna Maria Pes, ha inviato mail e lettere al Comune: «Nessuna risposta».

