Auto contro un palo in viale Marconi, due amici in ospedale 

Il conducente e il passeggero, sono stati così caricati sulle ambulanze del 118 e accompagnati in codice rosso al Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Entrambi hanno riportato traumi in diverse parti del corpo. Daniele Dalonso 44 anni di Maracalagonis e Luciano Spanu, 31 di Quartu sono ora ricoverati: le loro condizioni sono migliorante durante la giornata ma restano gravi.

Tragedia sfiorata martedì notte in viale Marconi dove un'auto si è schiantata poco dopo le 2 sul palo che regge l’insegna luminosa della clinica Sant'Elena. Le due persone a bordo sono rimaste incastrate fra le lamiere. Sono stati i Vigili del fuoco a liberarle dopo un lungo e certosino lavoro.

Le indagini

Sul posto i carabinieri della Stazione che hanno effettuato i rilievi. Sulla dinamica sono in corso ancora gli accertamenti: nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre auto. Ma i carabinieri si sono mossi sulle tracce di eventuali testimoni, così come non è da escludere che siano entrati in possesso di immagini di qualche telecamera che potrebbero facilitare la ricostruzione dell'accaduto. Diverse le ipotesi che ancora attendono un riscontro: fra queste anche il guasto meccanico.

La dinamica

L’incidente si è verificato verso le due della notte: l’auto, una Volkswagen Polo, viaggiava da Cagliari verso il centro di Quartu quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo: l’utilitaria si è così schiantata contro il palo che regge l’insegna della clinica cittadina, con i due occupanti rimasti incastrati fra le lamiere contorte.

Immediato l'allarme lanciato da diversi automobilisti: alcuni si sono anche avvicinati all’auto danneggiata, notando i due occupanti all'interno che chiedevano aiuto. Poco dopo l’arrivo di ambulanze, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco.

I soccorsi

Sono stati i pompieri ad intervenire sulla auto semi accartocciata e a liberare subito i due feriti, che caricati sulle ambulanze sono stati immediatamente accompagnati in due diversi ospedali: uno al Brotzu, l’altro al Policlinico di Monserrato.

Al Pronto soccorso, sono arrivati in codice rosso. Presi in consegna dai medici hanno ricevuto nel corso della notte le prime cure, quindi il ricovero in reparto. Come detto le condizioni dei due feriti sono migliorate anche se ancora non si conosce la prognosi.

In via Marconi, i rilievi di legge effettuati dai militari della Stazione sono andati avanti sino alle prime luci dell’alba, quando la Polo, semidistrutta, è stata rimossa dai Vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza il sito e col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

Il sopralluogo

Le indagini dei carabinieri sono continuate durante l’intera mattinata con un nuovo accurato sopralluogo alla ricerca di elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto. Si tratta dell’ennesimo incidente in via Marconi, strada tra le più pericolose della città dove in passato sono stati travolti diversi passanti anche sulle strisce pedonali e in pieno giorno. Presto però inizieranno i lavori di messa in sicurezza il cui progetto è pronto da tempo.

