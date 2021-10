Auto contro scooter, grave un 40enne 

Drammatico incidente stradale ieri mattina sulla 554: ad avere la peggio un 40enne di Dolianova, Luca Vassallo, che ha riportato un trauma cranico ed altre ferite in diverse parti del corpo. I medici del Brotzu dove è ricoverato si sono riservati la prognosi.

L’ipotesi

L’incidente sarebbe stato provocato dal mancato rispetto del rosso al semaforo fra la 554 e la via Giulio Cesare. Coinvolta una Lancia Y condotta da un 83enne e lo scooter Aprilia su cui viaggiava il ferito: la dinamica sarebbe però ancora tutta da chiarire. Sembra che sia stata l’auto a “tagliare” la strada allo scooter: l’urto è stato violento e Luca Vassallo è finito rovinosamente a terra battendo la testa. Al momento è però solo una delle ipotesi. La Polizia locale di Monserrato che ha eseguito i rilievi di legge non fa trapelare indiscrezioni. Sarebbero state raccolte anche diverse testimonianze. Sembra pure che sia stato già sentito il pensionato che ha fornito la sua versione dell’accaduto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro per i necessari accertamenti e trasferiti in un deposito autorizzato. Nel pomeriggio una pattuglia della Polizia locale si è recata nel sito per i nuovi rilievi sull’auto e sulla moto necessari per chiarire meglio la dinamica dell’accaduto.

Lo scontro

L’incidente si è verificato al semaforo. La strada in quel momento non era molto trafficata: lo scontro fra la moto e l’utilitaria è stato violentissimo e lo scooterista è finito a terra gravemente ferito.Il pensionato si è subito fermato assieme a diversi automobilisti testimoni dell’accaduto. Qualcuno ha cercato di prestare soccorso al centauro, altri hanno lanciato l’allarme. Immediato l’intervento delle ambulanze del 118: il ferito, ricevute le prime cure, è stato caricato su una ambulanza e trasportato in codice rosso al Brotzu dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Oltre a un trauma cranico, ha riportato ferite e contusioni in altre parti del corpo. Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia locale di Monserrato che ha eseguito i rilievi di legge, interrogando anche il pensionato che era ovviamente sotto choc. L’anziano ha riportato qualche contusione e tanto spavento ma non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.