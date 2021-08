Auto contro scooter, feriti due ventenni 

Ancora un incidente stradale sul litorale di Quartu. Due giovani sono stati accompagnati in ospedale dalle ambulanze del 118 a causa delle ferite riportate. Le loro condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Si tratta di Salvatore Desogus e di Martina Loi, 20 anni, nati a Cagliari, ma residenti a Sinnai: i due viaggiavano a bordo di uno scooter che per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con un’auto. L’urto non è stato neppure molto violento, tanto che i due mezzi hanno riportato solo piccoli danni. Ad avere la peggio di due giovani mentre il conducente dell’auto, una Clio, è rimasto illeso. Immediati i soccorsi da parte di automobilisti di passaggio che hanno anche lanciato l’allarme con telefonate al 118 e ai carabinieri. Sul posto sono così arrivate le ambulanze: i due feriti sono stati accompagnati al Brotzu dove sono stati ricoverati.

Le indagini

L’incidente si è verificato nella via Leonardo da Vinci, la litoranea che dal Margine Rosso porta a Flumini: sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile dirottati sul posto dalla centrale operativa dei carabinieri di Quartu. Sono stati così effettuati i rilievi di legge, mentre i feriti venivano trasportati al Brotzu. I carabinieri, che hanno già sentito il conducente dell’auto, attendono ora l’occasione per ascoltare la versione dei due scooteristi, per chiarire meglio quanto accaduto e per stabilire le eventuali responsabilità. Nella mattinata di ieri, i carabinieri sono tornati sul posto per completare il sopralluogo. In merito non solo trapelate indiscrezioni.

I punti a rischio

Via Leonardo da Vinci è forse la strada più trafficata della zona: la litoranea ospita ogni giorno (notte compresa) migliaia di auto durante l’estate. Ma è molto trafficata anche durante l’inverno. Una strada dove in passato si sono verificati incidenti gravissimi, nonostante non manchi la prevenzione da parte dei carabinieri e della polizia locale.

Una strada insidiosa anche perché si riversa non solo il traffico che da Cagliari e Quartu viaggia verso la litoranea, ma anche per la presenza di esercizi commerciali e degli incroci con tante altre strade. Dalla via Da Vinci si sviluppano poi altre due importantissime arterie stradali, via Dell’Autonomia regionale sarda che porta alla vecchia Statale 125 e la via del Lago Simbritzi, che partendo dal Margine Rosso porta a Gannì, sulla rotonda per Maracalagonis, sempre sulla vecchia Orientale.

RIPRODUZIONE RISERVATA