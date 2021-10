Auto contro moto, grave un 23enne 

Immediati i primi soccorsi prestati dagli automobilisti presenti sul posto che hanno subito dato l’allarme. Poco dopo è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118: i sanitari hanno prestato sul posto le prime cure al ferito, caricandolo poi sul mezzo di soccorso che lo ha portato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Il ragazzo è stato ricoverato con ferite alla testa e in altre parti del corpo: le sue condizioni sarebbero migliorate in serata. In merito non sono comunque trapelate notizie ufficiali. Illeso il conducente dell’auto, più tardi sentito dalla Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge aprendo anche una indagine per chiarire meglio la dinamica dell’accaduto. L’attività è andata avanti per alcune ore: pesanti le ripercussioni sul traffico che è stato deviato su altre strade. La Polizia locale, presente sul posto l’ufficiale Renato Melis, ha raccolto diverse testimonianze. Probabilmente oggi sarà nuovamente sentito il conducente dell’utilitaria. In serata, ultimati gli accertamenti, i due mezzi sono stati posti sotto sequestro per eventuali accertamenti tecnici.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in viale Colombo. Coinvolto un centauro di 23 anni di Monserrato: alla guida della sua moto è finito contro un’auto che secondo le prime indiscrezioni stava compiendo una inversione di marcia. Una manovra azzardata, dunque, col motociclista che non è riuscito ad evitare l’impatto, finendo pesantemente a terra. Il giovane è stato trasferito al Brotzu in codice rosso. In serata le sue condizioni sarebbero migliorate. Ma anche durante il trasporto in ospedale pare fosse cosciente. Illeso il conducente dell’auto, che è stata sequestrata assieme alla moto dalla Polizia locale che ha effettuato i rilievi. Il traffico è andato in tilt per oltre un’ora.

Lo schianto

Il drammatico incidente è avvenuto verso le 17 in viale Colombo, all’altezza della Banca e dell’incrocio con via Foscolo: secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Antonello Angioni, il 23enne di Monserrato si stava dirigendo con la sua moto verso il Poetto quando improvvisamente si sarebbe trovato di fronte l’auto – una Volkswagen Polo - impegnata nell’inversione di marcia. Probabilmente il centauro si è accorto solo all’ultimo dell’ostacolo senza riuscire ad evitarlo. Un impatto violentissimo, col ragazzo che è stato catapultato sull’asfalto a diversi metri di distanza mentre la moto è rimasta accanto all’auto, quasi al centro della carreggiata.

La paura

Altri incidenti

Per i vigili urbani di Quartu quella di ieri è stato una giornata particolarmente impegnativa: poco prima dell’incidente di viale Colombo, gli agenti sono dovuti intervenire per lo scontro fra due auto in via Marconi. Per fortuna non ci sono stati feriti. Tanti però i disagi nelle corsie di marcia con gli automobilisti costretti a lunghe code. Un terzo incidente si è verificato ancora in città ma senza alcuna conseguenza per le auto coinvolte.

