Auto contro moto: giovane in fin di vita 

Un giovane di Sinnai è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale alla periferia di Sinnai: Yuri Laconi, 30 anni, era alla guida della sua moto che si è scontrato contro un’auto: accompagnato in codice rosso all’ospedale Brotzu è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel reparto di Chirurgia vascolare e poi è stato ricoverato in Rianimazione. La prognosi è riservata.

La dinamica

Sul posto dell’incidente, lungo la strada provinciale sono intervenuti i sanitari del 118: i rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Secondo le poche notizie filtrate, l’incidente sarebbe stato provocato da un’invasione di corsia. Sulle responsabilità, la Polizia locale mantiene uno stretto riserbo. Tutto è successo verso le 13: il centauro viaggiava in sella alla sua Ducato in direzione di Settimo, l’auto procedeva in senso opposto. L’urto fra i due mezzi è stato violentissimo e Yuri Laconi è finito pesantemente a terra, restando ferito a una gamba e in altre parti del corpo e perdendo molto sangue. L’allarme è stato dato da automobilisti di passaggio con telefonate al 118 e alle forze dell’ordine: l’unità medicalizzata è arrivata subito. Le condizioni del ferito sono apparse gravi tanto che è stato trasferito al Brotzu in codice rosso. Illeso invece il conducente della macchina. Sulla strada si è creata subito una lunga fila di auto.

I rilievi

Arrivato al Brotzu, il giovane è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico e poi, come detto, ricoverato in rianimazione. Intanto sul posto intervenivano gli agenti della Polizia locale con i rilievi di legge per la ricostruzione dell’accaduto e per risalire alle eventuali responsabilità. In base ai rilievi eseguiti sul posto, l’incidente potrebbe essere stato provocato da una probabile invasione di corsia, ma sulle eventuali responsabilità la stessa Polizia locale del Parteolla e del Basso Campidano ha mantenuto un comprensibile riserbo. Dopo la rimozione della moto e dell’auto, sono intervenuti i volontari del Masise per la bonifica del sito.