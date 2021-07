Auto condivise in quattro quartieri, sì alla sosta gratis   

Si parte con quattro aree, dal centro storico al Poetto, sino alla zona a ridosso di Molentargius e nel quartiere di Pitz’e Serra, lì dove sarà possibile prendere e riportare le auto condivise. Comincia a delinearsi il servizio di car sharing che l’amministrazione di via Eligio Porcu intende far partire nei prossimi mesi in via sperimentale per tre anni. Ma per il futuro si punta su un servizio integrato con i Comuni vicini, in primis Cagliari, per andare incontro alle esigenze di quei cittadini che - per lavoro, studio, oppure per cure mediche e specialistiche - si spostano all’interno della Città metropolitana.

I dettagli

Il servizio si svolgerà con due modalità: a flusso libero, il cosiddetto “free floating”, che di fatto darà la possibilità agli automobilisti di prendere l’automobile in una determinata area della città, e di poterla lasciare in un parcheggio diverso purché all’interno di un perimetro preciso. I veicoli saranno tutti “georeferenziati” e quindi tracciabili tramite un’App sul telefonino. Ma sarà possibile anche prenotare l’auto per un determinato giorno e ad un orario preciso con il sistema tradizionale, “station based”: in questo caso l’automobile dovrà essere riportata nella stessa stazione dalla quale è stata presa. «Abbiamo pensato ad un sistema misto per andare incontro a diverse esigenze di mobilità», sottolinea l’assessora alla Mobilità Barbara Manca che precisa: «Parliamo di un servizio complementare al trasporto pubblico, con costi più alti rispetto al biglietto di un pullman ma ridotti se confrontati con le tariffe dei taxi». La mappa comprende quattro macro aree, individuate dalla Giunta come spazi minimi di operatività per il servizio a flusso libero. Il perimetro più ampio è stato tracciato nel centro dell’abitato, dove si concentra la maggior parte dei residenti: da via Marconi - nel tratto in ingresso alla città - a via Turati, sino a via Cilea, via Brigata Sassari, via Bonaria, via Roma, via Mori e via Eligio Porcu - nella zona del Municipio. Una posizione strategica, in questo caso, in vista dell’arrivo della metropolitana leggera che - almeno nel tratto già finanziato dalla Regione - dovrebbe fare tappa in via Bizet.

Il sistema

Le auto del car sharing potranno essere noleggiate, e lasciate dopo l’utilizzo temporaneo, anche vicino al parco di Molentargius: viale Colombo in primis - una delle strade cittadine più trafficate in ingresso e in uscita dalla città - ma anche via Bach e via Perdabona. Altra zona definita nella mappa del car sharing riguarda la zona di Pitz’e Serra e Quartello, con le vie Livatino, Italia, Bulgaria, Monaco, Pitz’e Serra, Fiume e San Marino - e parte di via Irlanda - comprese all’interno del perimetro colorato di rosso. «Ovviamente queste aree potranno essere modificate dall’operatore che si aggiudicherà il servizio, così come decideremo insieme le stazioni fisse delle automobili durante la fase del progetto esecutivo», aggiunge l’assessora Manca.

I tempi sul via al servizio sono ancora da definire nel dettaglio. Prima occorre bandire la manifestazione d’interesse per individuare uno o più operatori interessati alla gestione del car sharing quartese, poi si partirà con la sperimentazione che - intoppi burocratici permettendo - potrebbe iniziare entro la fine dell’anno. Fra le linee guida del servizio ci sono anche alcune agevolazioni studiate per incentivare l’utilizzo delle auto condivise: stalli gratuiti per la sosta e accesso libero nelle Ztl.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Abbiamo pensato a un sistema misto per andare incontro alle diverse esigenze di mobilità