Auto abbandonate, tolleranza zero 

Il carro attrezzi è arrivato scortato dagli agenti della Polizia locale. Ha prelevato carcasse d’auto abbandonate da tempo su strade e piazze, a Tortolì. In base a un’ordinanza sindacale i proprietari, destinatari degli avvisi inviati (e ignorati) negli ultimi due mesi dal comando di via Monsignor Carchero, si sono visti soffiare da sotto il naso i mezzi che deturpavano il decoro urbano risultando anche pericolosi. Gli interventi coatti sono avvenuti in piazza Santa Lucia e in via Anselmo Contu. È il risultato di una giornata di tolleranza zero da parte del Comune verso i furbetti della sosta selvaggia per fare ordine nelle strade. Sono le prime rimozioni del piano di contrasto al fenomeno che, nei mesi scorsi, ha toccato numeri elevati con oltre venti mezzi sorpresi in area pubblica in stato di abbandono.

Il blitz

A settembre il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, ha firmato un’ordinanza per la rimozione dei mezzi abbandonati sulla pubblica via. Con il suo provvedimento il primo cittadino ha chiesto alla Polizia locale la ricognizione e la catalogazione dei veicoli abbandonati. Gli agenti si sono messi al lavoro, setacciando ogni angolo del reticolato urbano ed extraurbano. Terminata la caccia alle carcasse, il personale guidato dalla comandante Marta Meloni ha elaborato un report annotando targa e proprietario. A quel punto sono stati trasmessi gli avvisi in cui gli agenti hanno contestato il rinvenimento del veicolo e lo stato di abbandono in area pubblica. Chi non ha preso in considerazione la comunicazione, su cui sono stati indicati i termini per la rimozione del mezzo, ha visto il carro attrezzi sotto casa. Com’è avvenuto sabato mattina in due strade pubbliche dove il braccio della gru ha caricato le carcasse.

Costi addebitati

Ai proprietari che hanno ignorato l’avviso verranno addebitate le spese che il Comune ha sostenuto per le operazioni. Gli stessi potranno anche richiedere la restituzione del mezzo, ovviamente con un costo extra. L’ordinanza sindacale era stata ispirata anche dal rischio di inquinamento ambientale a seguito della presenza di metalli, gomme, plastiche, pneumatici, batterie, vetri, cristalli, olii esausti, carburanti e lubrificanti.