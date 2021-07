Auto a passo d’uomo nel girone infernale di viale Marconi 

L’inferno comincia presto. È un girone dantesco quello che ogni giorno devono attraversare i pendolari quartesi e provenienti da tutto l’hinterland per raggiungere Cagliari. Già dalle sette del mattino in viale Marconi si formano lunghe code fin dall’uscita della città.

I lavori infiniti nel tratto cagliaritano, all’altezza dello svincolo per via Mercalli, legati all’istituzione del senso unico, hanno trasformato in un incubo qualsiasi trasferimento nel capoluogo: prima il traffico si concentrava solo nelle ore di punta, mentre adesso si rimane in coda anche a metà mattina o nel primo pomeriggio, e per percorrere pochi chilometri ci vogliono non meno di 50 minuti. Se si guarda quello che succede da qualche mese a questa parte, il confronto con il traffico degli anni passati non regge. Si sta peggio perfino di quando venne chiuso il lungosaline di viale Colombo – per i cedimenti del ponte – e l’intero traffico in uscita da Quartu si riversò in viale Marconi. Non ne possono più agli automobilisti, costretti a sobbarcarsi lunghe code sotto il sole.

Le voci

«Non ci sono parole per descrivere i disagi», commenta Andrea Cogoni, 46 anni, «io non lavoro a Cagliari ma mi capita di andarci spesso per accompagnare alcuni miei parenti. L’altro giorno sono rimasto bloccato per quaranta minuti tra l’uscita di Quartu e via Mercalli a Cagliari. Un tragitto che si fa in tempi normali in un paio di minuti. E pensare che sono chiuse anche le scuole: eppure ora le code sono inevitabili, anche in ore prima impensabili come metà mattina e metà pomeriggio».

Sembrano infiniti i cantieri, aperti ormai da mesi. Si lavora anche all’altezza del passaggio a livello della metro: sopra i binari, senza che nessuno regoli la circolazione, spesso si ritrovano alcune auto incolonnate, con il rischio di essere travolte dai vagoni.

«I pericoli sono aumentati», commenta Laura Asuni, 34 anni, sarta, «e nessuno controlla che non si formi la fila sui binari. Io vado tutte le mattine a Cagliari in pullman: i mezzi pubblici hanno un percorso privilegiato soltanto al ritorno ma non all’andata. Devo dire che il tutto è stato studiato molto bene: da quando hanno istituito il senso unico tutto fila liscio».

I disagi

La situazione negli ultimi mesi è peggiora ta. L’istituzione del semaforo nello svincolo sotto l’Asse mediano non ha fatto altro che aumentare le code e il caos. Considerato che pochi metri prima di semaforo ce n’è pure un altro: quello per i pedoni all’altezza di via Mercalli, che scatta quasi sempre sul rosso per consentire il passaggio delle persone dirette nelle diverse attività della zona, rallentando ancora di più la circolazione.

«Anche io percorro viale Marconi per andare a lavorare ogni mattina», dice Giulia Scanu, 31 anni, parrucchiera, «ed è un incubo. Un traffico del genere non lo avevo mai visto. Io esco da casa poco dopo le otto e trovo subito la fila. Ma è possibile che questi lavori non finiscano mai? A Quartu in due giorni hanno asfalto viale Marconi, qui passano i mesi e sono sempre fermi allo stesso punto». E se dal Comune non arriva nessun commento, molti cittadini si chiedono perché «non lavorino la notte, come ha fatto l’Anas quando aveva lavorato in viale Marconi. Così starebbero pure al fresco».

