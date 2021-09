«Auto a folle velocità, servono controlli» 

Una Smart svolta all’improvviso tagliando la strada allo scooter con a bordo un portapizze. Il motorino finisce a terra impazzito e, dopo aver sfiorato i tavolini di un bar-pasticceria dove c’erano alcuni clienti che stavano bevendo delle birre, si è schiantato su un’auto in sosta che è poi carabolata su un altro veicolo. Questa la dinamica, ancora provvisoria, dell’incidente che lunedì sera, solo per un miracolo, non ha avuto gravissime conseguenze. Solo il giovane portapizze è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, mentre il suo scooter non è finito sui tavolini esterni per una manciata di centimetri.

Tanta paura

L’incidente è avvenuto davanti al bar-pasticceria Natilla, proprio mentre gli ultimi clienti stavano sorseggiando le ultime birre prima della chiusura. La svolta verso via Tiziano di una Smart e l’impatto con il motorino di un portapizza ha innescato la carambola che ha lasciato i presenti con il cuore in gola. Lo scooter ha sfiorato i tavolini del bar finendo su una Fiat Seicento che, per l’impatto, si è spostata addosso ad un’altra auto. Il giovane è stato prontamente soccorso e, per sua fortuna, è rotolato in direzione opposta rispetto al suo motorino, riportando solo qualche livido ed escoriazioni. Sul posto è poi arrivata un’ambulanza del 118 di Monserrato che ha fornito i primi soccorsi e trasportato il ragazzo in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu: il giovane alla guida della Smart è poi risultato senza patente (non conseguita) e ha rifiutato anche di essere sottoposto al test con l’etilometro. Per questa ragione scatterà la comunicazione alla Procura.

Il racconto

Ma mentre davanti alla pasticceria si attendevano i soccorsi, davanti ad un folto gruppo di curiosi che si era radunato per osservare l’accaduto, un gran numero di veicoli ha continuato a sfrecciare sulla via Cagliari, superando abbondantemente il limite dei 50 orari. «Non è una cosa rara», racconta Davide Ferru, titolare della pasticceria Natilla, «capita spesso che in questo tratto di via Cagliari le auto non rispettino i limiti». Nemmeno il tempo di finire la frase e una potente Audi ha imboccato il rettilineo d’uscita da Sestu ad una velocità che ha spaventato tutti i presenti. «Sia in via Cagliari che in via Vittorio Veneto le auto corrono troppo», conferma Stefania Lai, che vive nel nuovo quartiere all’uscita dell’abitato, «appena superato il secondo distributore di carburante, tanti ragazzini accelerano convinti di essere in una pista. È solo un caso se non ci sia ancora scappato il morto e nemmeno l’autovelox è servito, visto che la notte i vigili non fanno servizio e le auto continuano a sfrecciare».

Stessi problema anche nella discesa di via Monserrato, altra strada di collegamento con le statali, dove ad aumentare il rischio ci sono anche transenne a segnalare un pericolo in mezzo alla carreggiata ormai da oltre un mese.

La mappa

Il fenomeno del mancato rispetto dei limiti di velocità all’interno dell’abitato è ormai segnalato da tutte le famiglie che vivono nelle strade più trafficate e dotate di un discreto rettilineo dove dare sfogo al gas. Le auto sfrecciano anche in via Verdi, in via San Gemiliano, in via Piave e anche in via Dante (anche se ci sono dei dissuasori davanti alle scuole medie) e ormai dai vari quartieri si chiedono controlli e multe, così da arginare un fenomeno che mette in pericolo i pedoni che gli altri automobilisti.

