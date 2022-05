Autista del Ctm aggredito, due denunce 

«Mi hanno aggredito con una pietra e poi hanno cercato di colpirmi con calci e pugni. Non mi aspettavo di trovarmi in una situazione del genere. Ho evitato lo scontro e sono uscito dal bus». Questo il racconto, fatto ai colleghi, dal 53enne di origini nuoresi vittima dell’aggressione a bordo del mezzo della linea 8 del Ctm. Colpito con una pietra vicino all’occhio, se l’è cavata con sette giorni di cure. Ma sarebbe potuta finire molto peggio. «Siamo vicini al nostro conducente», ha spiegato il presidente del Ctm, Carlo Andrea Arba. «Ringraziamo Polizia e Carabinieri per il pronto intervento». E i sindacati hanno chiesto un incontro all’azienda «per affrontare il problema sicurezza» portando l’argomento anche in Prefettura.

Le indagini su quanto accaduto lo scorso fine mese sono iniziate subito dopo il grave fatto avvenuto in via San Gottardo. Risalire all’auto utilizzata dall’uomo e dal figlio è stato semplice: chi ha ripreso la scena con il telefono cellulare dall’esterno dell’autobus ha immortalato anche la vettura su cui i due sono arrivati e che hanno utilizzato per allontanarsi. La Renault è risultata di proprietà di una donna, la compagna del 56enne. Accertare che fosse stata usata effettivamente dai due responsabili dell’aggressione, è stato un lavoro certosino da parte degli investigatori della sezione reati contro la persona della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro. L’uomo, con alcuni precedenti, e il figlio di appena sedici anni, sono stati riconosciuti grazie ad alcuni video e successivamente dai testimoni. Solo a questo punto è scattata la denuncia.

Le immagini dei diversi video dell’aggressione sul bus e le testimonianze di passeggeri e delle altre persone che si trovavano alla fermata del capolinea a Monserrato hanno permesso agli investigatori della Squadra mobile di avere le conferme che cercavano: un 56enne di Selargius e il figlio minorenne sono i responsabili del pestaggio dell’autista del Ctm avvenuto lo scorso 29 aprile. I due, al termine degli accertamenti dei poliziotti sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso. Un’aggressione nata per questioni di viabilità: «Stavo uscendo dal parcheggio e mi avrebbe dovuto dare la precedenza», ha ribadito l’uomo agli agenti.

Le ricerche

La paura

L’assalto al bus

Quel giorno il conducente dell’autobus è stato aggredito alla fermata: un uomo è salito a bordo lanciandogli addosso una pietra, ferendolo al volto. L’autista è stato anche colpito con un calcio alla schiena dal figlio del 56enne. La discussione, con insulti e altri tentativi di aggressione, è proseguita per un po’. Poi i due sono andati via. Tutta colpa, questa la ricostruzione degli investigatori, di una vicenda di viabilità. L’uomo era sull’auto che uscendo da un parcheggio, per evitare di scontrarsi contro il bus, era finita contro un’altra vettura in sosta. Questa la sua versione. A quel punto aveva seguito il pullman fino a via San Gottardo. Qui c’era stata la brutale aggressione.

