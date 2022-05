Ausiliari ospedalieri, protesta all’Aou 

Sit-in degli ausiliari ospedalieri davanti alla direzione dell’Aou. Ieri l’iniziativa di cinquanta dipendenti in viale San Pietro per protesta contro l’appalto delle ditte Epm/Multiservice e i diversi problemi - dalla turnazione alle buste paga - registrati in due mesi dall’inizio della nuova gestione. Un’iniziativa partita dal basso e a-sindacale anche se fa la sua apparizione insieme al personale il segretario della Cisl Funzione pubblica. «Mi sento in dovere – dichiara Antonio Monni – di essere vicino a chi lavora». Vietato però parlare di spaccatura coi colleghi di Cgil-Uil, autori nei giorni scorsi di una pepata comunicazione al Rti e all’Aou in cui annunciavano lo stato di mobilitazione. Ieri in scena va invece, secondo Monni, «solo un’azione dimostrativa per far sentire pressione».

Il direttore

Azione che qualche effetto lo causa vista la discesa tra i dimostranti del direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Antonio Spano. È proprio lui a informare come i due operatori economici siano «disponibili a risolvere le problematiche che comunque non stanno negando». Spano si mostra poi ottimista, afferma che «i passaggi di appalto non sono mai indolori» e ritiene che per questo giovedì usciranno soluzioni concrete al termine della maratona di tavoli tecnici cominciata ieri tra parti sociali, Rsa e Ati. L’esasperazione regna però tra i presenti che enumerano le diverse criticità a partire dalla turnistica: «Dottore, non gliela faccio vedere - riferisce un ausiliario - sennò si spaventa. Così non si torna più a casa».

Le proteste

La dichiarazione dà la stura alle rimostranze collettive dei dipendenti poco propensi a normalizzare il malcontento: «In 22 anni di servizio - interviene un altro - non ho mai visto nulla del genere». Alle carenze già denunciate si aggiunge l’anagrafica lavorativa “di cui le imprese non hanno tenuto conto” e la mancanza di dialogo: «Non ci hanno mai voluto incontrare». Il direttore generale esorta in risposta a «tenere duro un altro po’», ammette che «iniziare così l’appalto non è la strada migliore» e assicura che l’Aou non mancherà al suo ruolo di garanzia. L’ideale sarebbe trovare la quadratura del cerchio entro questa settimana, Era presente anche la consigliera regionale Desirè Manca: «Chiederò l’audizione - rivela l’esponente cinquestelle - delle parti sociali in commissione sanità». Sempre che non si trovi un accordo prima.