Aule nuove grazie alla solidarietà 

L’inaugurazione dei locali si è svolta ieri mattina alla presenza delle mamme, del sindaco Graziano Milia e dell’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che prima hanno anche accolto gli alunni della scuola primaria nel loro primo giorno di scuola e poi hanno parlato alle famiglie riunite nello spazio esterno dell’istituto sottolineando «l’importanza della scuola e dell’istruzione. Una scuola in cui si lavora insieme per il miglioramento dell’offerta formativa e per l’accoglienza dei bambini».

Tutto merito di un progetto speciale, metà portato avanti con i lavori di Iscol@ e metà grazie al contribuito di alcuni cittadini che hanno investito di tasca loro per completare l’intervento comprando barattoli di vernice, pennelli e mettendosi loro stessi a disposizione per tinteggiare. Una sorta di unione che fa la forza tra pubblico e privato e che ha permesso la rinascita di una scuola di quartiere che ha vissuto anni un po’ difficili in attesa dell’intervento di ristrutturazione.

Per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di via Cimabue, oggi sarà un giorno speciale. Ad accoglierli troveranno classi rimesse a nuovo con i banchi colorati e le pareti tinteggiate di fresco.

Il battesimo

Benefattori anonimi

«Non ha importanza chi ha portato la vernice e i pennelli» ha detto la dirigente scolastica Gabriella Bussu, «né chi ha dato una mano a dipingere le pareti chiedendo di restare anonimo. Non è importante che a farlo siano stati genitori, insegnanti, tecnici o altri. Quello che conta è che la scuola ha dimostrato, anche nelle piccole cose di essere una comunità, solidale e unita». Quando questa idea di scuola, ha aggiunto la dirigente «come bene comune di partecipazione, si incontra con la disponibilità delle istituzioni tutto diventa più semplice e l’obiettivo viene condiviso: migliorare insieme, giorno per giorno, i luoghi dove i nostri ragazzi studiano e crescono, nel loro quartiere, nella loro città, con le loro famiglie e i loro insegnanti».

Fondi pubblici e privati

La piccola scuola che ospita due sezioni per una trentina di bambini, era ricavata in una vecchia struttura un po’ malandata . Con i 25 mila euro di fondi Iscol@è stato possibile realizzare delle migliorie come ad esempio abbassare i lavandini, prima i bambini per raggiungerli, salivano su una panca. Sono state poi sostituite le porte e sono state installate le pompe di calore. «Però a un certo punto i soldi erano finiti e la scuola aveva bisogno ancora di qualcosa» dice ancora la dirigente, «e così si sono fatti avanti tre benefattori, due donne un uomo che hanno comprato tutto il necessario e ridipinto le pareti».

Non è la prima volta che la generosità bussa da queste parti. Il tappeto antitrauma che si trova nel giardino era stato ad esempio acquistato dai genitori. Che ovviamente hanno accolto con gioia il restyling dell’istituto e soprattutto il ritorno a scuola dopo il difficile periodo del Covid.

