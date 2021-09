Aule a rischio, i bimbi traslocano 

Non c’è pace per i bambini che frequentano le scuole materne ed elementari di Macomer. L’edificio di via Bechi Luserna sarà chiuso poco prima della riapertura delle scuole per lavori di manutenzione. La routine dei bambini e delle loro famiglie rischia quindi di essere stravolta. Il caseggiato necessita di importanti interventi di manutenzione ai solai e questo impedisce l’apertura delle aule.

Il trasloco

I bambini delle quarte e delle quinte saranno trasferiti in aule ricavate nel caseggiato di fronte, quello che di solito ospitava la scuola media, mentre le prime, le seconde e le terze inizieranno il nuovo anno in una struttura nella zona di Sertinu. Inevitabili i disagi, perché i genitori che hanno un figlio che frequenta il quarto o il quinto anno e un altro che sta nelle altre classi dovranno correre per poter accompagnare i loro bambini. Quello che inizia si preannuncia come un anno scolastico di disagi. E infatti attorno a questa vicenda, ancora prima che venga ufficializzata dal Comune, scoppia la polemica.

Le accuse

Ad accendere le polveri è Arturo Uleri, esponente del gruppo politico “Futuro Possibile”. «Avevamo denunciato già dallo scorso anno le condizioni precarie dello stabile – sostiene Uleri – ma la nostra denuncia è stata minimizzata dalla Giunta comunale, derubricando il tutto a piccoli disguidi. A distanza di un anno ci ritroviamo in questa assurda situazione. L’urgenza e il prolungarsi di questi lavori la dice lunga su quanto le nostre denunce fossero fondate e altrettanto la preoccupazione per l’incolumità di chi frequenta la scuola di Padru’e Lampadas».

Il caos

Uleri e il gruppo Futuro Possibile denunciano una situazione drammatica: «Macomer si ritrova pure senza asilo nido, visto che non è mai partito il progetto del nido comunale, senza la scuola materna di Santa Maria, già chiusa, con oltre 60 bambini accorpati a Sa Corte e ora con le scuole di Padru’e Lampadas chiuse».

Il sindaco

Antonio Succu richiama l’urgenza dei lavori in via Bechi Luserna. «Sono stati riscontrati problemi di sicurezza e stiamo intervenendo per risolverli».

RIPRODUZIONE RISERVATA