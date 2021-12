Atzori, addio con polemica 

Le improvvise e clamorose dimissioni dell’assessora a Cultura e Pubblica istruzione di di Macomer, Tiziana Atzori, sarebbero legate ad «insuperabili e recenti distanze, createsi all'interno della Giunta comunale». A scriverlo è la stessa ex assessora (ma anche ex consigliere comunale), nella lettera di dimissioni. «Secondo coscienza - scrive Tiziana Atzori - compio questa scelta di interrompere il mio percorso amministrativo in quanto è venuta a mancare quella comunicazione diretta e aperta e quella condivisione di vedute, indispensabile per poter esercitare un confronto sereno e costruttivo per un efficace lavoro di squadra. Ho sempre inteso la cultura come un qualcosa di vivo, di concreto, che sa cogliere e interpretare le esigenze primarie di ogni cittadino, la cultura come strumento di crescita civile per una comunità che vuole migliorare e crescere».

Terremoto

Tiziana Atzori descrive il suo operato, non solo per quanto riguarda la crescita culturale della cittadina, ma anche sulla scuola. Quale la fonte dei contrasti che hanno spinto l’assessore a dimettersi? Nella maggioranza (dove prevale il Partito dei Sardi), solo bocche cucite, anche se questa improvvisa e inaspettata situazione, sta mettendo a rumore l’intero mondo politico, non solo di Macomer. Quelle di Tiziana Atzori appaiono come dimissioni irrevocabili, che però il sindaco intende respingere, qualora fosse possibile dal punto di vista normativo, in un ultimo disperato tentativo.

Il sindaco

«Nella nostra maggioranza - dichiara il primo cittadino Antonio Succu - ogni assessore, ogni consigliere, ogni persona ha la propria responsabilità, la propria intelligenza, il proprio carattere e il proprio modo di vivere la contingenza e la progettualità futura. Grazie a Dio non siamo fatti tutti con lo stesso stampo, per cui continuerò a rispettare come sempre le decisioni di ognuno di noi. Personalmente ribadisco tutta la mia stima per Tiziana Atzori, ma non nascondo di essere dispiaciuto per le dimissioni dell’assessora, che ieri sera sono state all’attenzione del gruppo di maggioranza, a cui spetta l’indirizzo di prospettiva».