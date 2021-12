Attività sportive a pieno ritmo 

Lo stadio di Scalarba a Macomer sarà riaperto tra qualche giorno. Non solo: tutte le società sportive potranno avere campi di gioco e strutture agibili. «Lo sport a Macomer supera l’esame del dopo pandemia», sottolinea l’amministrazione comunale, che annuncia la ripresa delle attività di tutte le società. «Eravamo consapevoli che dopo un anno di blocco totale - si legge in un documento - la ripresa delle attività sportive sarebbe stata difficoltosa». Il riferimento è agli impianti finiti nel degrado per l’inutilizzo e le intemperie. Altri, come il palazzetto dello sport e lo stadio Scalarba, risultavano inagibili per lavori di manutenzione. Le società sportive chiedevano spazi più ampi per i distanziamenti imposti dal Covid.

La ripresa

«Dopo mesi di duro lavoro - dice Gianfranco Congiu, assessore allo Sport - che ha visto in prima linea lo staff dell’ufficio tecnico comunale, le società hanno potuto riprendere le attività. Ci siamo mobilitati per mettere atleti, appassionati e società nelle migliori condizioni. Oggi tutti gli impianti sono in esercizio grazie ad un impegno incessante per trovare le risorse necessarie e affidare i lavori in tempo per l’avvio di campionato. Un risultato importante reso possibile grazie al senso civico delle varie società che hanno accettato di condividere con altri sport spazi e strutture che gestivano in esclusiva». Così si va avanti, con la palestra comunale di via Roma che ospiterà le squadre di basket e l’Atletico Fiamma per le attività indoor. Nella palestra di via Ariosto si alleneranno i ragazzi del calcio giovanile di Pizzinnos. Nella palestra di via Bechi Luserna hanno trovato casa lo Judo club Macomer, il karate, il settore giovanile del Macomer calcio e l’Unitre. Nell’ex mensa scolastica di viale Nenni opereranno Judo Yano, arti marziali di Kombat e Accademia del biliardo. Nella palestra di Sertinu vengono ospitate la società di pallavolo Vbc Macomer e il Basket 2000.

Palazzetto dello sport

«Attendiamo che vengano ultimati i lavori di rifacimento del palazzetto dello sport - dice Bobo Arbau, presidente della Basket Macomer 2.0 - dove potremo avere un campo di gioco moderno e un ambiente adatto alle esigenze di tanti bambini e giovani». Intanto gli impianti di Sertinu, che sono stati rinnovati e omologati, hanno ripreso a ospitare le partite di campionato della Macomerese calcio, che milita in Promozione, della As Macomer, in Prima categoria, e delle squadre giovanili di Pizzinnos, in attesa che venga consegnato lo stadio di Scalarba, dove sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza degli spogliatoi e mancano solo alcune rifiniture sugli spalti coperti. Per ora rimarrà inagibile la tribuna coperta, in quanto interessata dai lavori di impermeabilizzazione. Resta inagibile il palazzetto dello sport, a Sertinu, dove sono stati avviati di recente lavori per la realizzazione del parquet e dell’ascensore per l’accesso dei disabili alle tribune e del rifacimento del tetto.