Atti secretati per la minoranza 

«La scelta – spiega Salis – non nasce da un capriccio, ma da un episodio successo in Aula: un consigliere ha acquisito al protocollo un atto in merito all’avvio di un procedimento amministrativo e penale nei confronti di un cittadino. Fin qui tutto nella norma, prassi consolidata da 10 anni. Questa volta è venuta meno la segretezza che vincola i consiglieri, quando c’è di mezzo la privacy». Sui dettagli bocca cucita: «Posso solo dire che quell’atto è stato letto in Consiglio comunale, con tutti i riferimenti per risalire alla persona interessata. Al momento non posso aggiungere altro, sulla vicenda le indagini sono in corso. Se il Comune dovesse essere chiamato in causa, saremo obbligati a difenderci».

La scintilla si è accesa nell’ultima seduta del Consiglio quando i consiglieri di Avanti Arbus hanno accusato il sindaco di poca trasparenza. «Improvvisamente – dice il capo gruppo Michele Schirru – ci è stato negato l’accesso al protocollo. Mai successo dal 2012, quando l’amministrazione riconobbe ai consiglieri la possibilità di entrare nel sistema informatico dell’ente, attraverso una password di servizio. Dieci anni dopo marcia indietro. Nessun preavviso, nessuna spiegazione». Schirru si è rivolto agli uffici. «I responsabili del settore mi hanno riferito di non aver dato disposizioni in merito. Degli atti possiamo leggere solo l’oggetto, il testo e gli allegati sono nascosti. Aspettiamo che il sindaco chiarisca la vicenda. Se dovesse confermare il diniego a consultare i documenti, quelli privi di dati sensibili, siamo pronti a denunciare il fatto nelle sedi opportune». E il consigliere Agostino Pilia aggiunge: «Oscurare il protocollo equivale a impedirci di svolgere il ruolo di minoranza. L’unica strada che resta percorribile è quella di presentare richieste su richieste di accesso agli atti. Un lavoro immane per gli uffici obbligati a rilasciare infinità di copie. Informeremo il prefetto e la Regione».

«Il diritto di accesso al protocollo informatico e contabile cade quando vengono lesi i diritti di altre persone». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, ha revocato ai consiglieri di minoranza la possibilità di visionare, senza limitazione di uso, orari e modalità, la posta del Comune in entrata e in uscita. «La regola – chiarisce il primo cittadino – è nata nel rispetto della privacy». La cosa, però, non è andata giù alla minoranza di centrosinistra: «Il sindaco sta lentamente spegnendo la democrazia».

La denuncia

Il caso

La privacy

In seguito alla segnalazione in Comune da parte della persona coinvolta nella vicenda, il responsabile dell’ente sulla trasparenza e sul rispetto dei dati sensibili, ha verificato e informato il sindaco. «La decisione – conclude Salis – è stata obbligata. Abbiamo proceduto a oscurare le notizie e gli allegati presenti al protocollo generale. Ciascuno può soltanto leggere il titolo. Per avere la documentazione completa chieda l’accesso agli atti». Il caso è tutt’altro che chiuso.

