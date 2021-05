Atti osceni davanti ai bimbi della scuola 

Sembrava una mattina come tutte le altre. Visto il clima mite i bambini della scuola elementare di via San Benedetto si trovavano in cortile per fare lezione all’aria aperta in questo periodo di restrizioni anti Covid.

All’improvviso però succede quello che nessuno si poteva immaginare: un uomo sui cinquant’anni che passeggiava nel parchetto confinante con la scuola, si è introdotto nel giardino e ha iniziato a compiere atti osceni davanti agli alunni di quinta. I bimbi hanno iniziato a urlare e così l’uomo si è dileguato senza lasciare tracce. La maestra, che ha immediatamente cercato di tranquillizzare i piccoli studenti, ha chiamato il 113 raccontando quanto successo. Sul posto è arrivata subito la polizia ma l’uomo era scappato appena i bimbi avevano cominciato a gridare. E non è nemmeno la prima volta che succede. La stessa cosa si era verificata anche alcuni giorni fa. Adesso sulla questione indaga la polizia che sta raccogliendo le testimonianze e le descrizioni dell’esibizionista per cercare di rintracciarlo.

L’identikit

Pare che l’uomo, che all’inizio sembrava soltanto un tranquillo frequentatore del parchetto vicino a scuola, indossasse una tuta da ginnastica scura e tenesse in mano una busta rossa. Tutto è successo in pochi attimi: dal giardino è piombato dritto sul cortile dove si trovavano gli studenti spogliandosi proprio davanti a loro. I bimbi non hanno ben capito cosa stesse succedendo ma si sono spaventati tantissimo e hanno iniziato a gridare per attirare l’attenzione della maestra.

La dirigente

«I bambini hanno riferito questo episodio» spiega la dirigente scolastica Anna Pisano, «e la maestra ha subito chiamato il 113, poco dopo è arrivata la polizia. Adesso la questione è in mano loro che faranno le indagini per capire cosa sia realmente successo e per cercare di scoprire chi abbia fatto un gesto simile».

Un gesto che ha purtroppo lasciato dei segni. Alcuni bambini hanno continuato a piangere anche arrivati a casa, altri hanno raccontato la vicenda ai loro genitori, ancora spaventatissimi. E ovviamente l’episodio ha turbato le mamme che hanno denunciato l’accaduto sui social, dove in risposta hanno avuto centinaia di commenti.

La rabbia delle mamme

«Oggi nella scuola elementare di via San Benedetto è successa una cosa gravissima», hanno scritto, «un tipo si è masturbato davanti ai bambini di quinta. Ma è possibile che non si mettano le telecamere nelle scuole?».

Le mamme hanno poi rivelato che sono stati i bambini a vedere l’uomo che è poi scappato appena hanno cominciato a gridare e che lo hanno descritto come un tizio non anziano, sui cinquant’anni e che, appunto, indossava la tuta da ginnastica e camminava con una busta rossa in mano.

Bimbi sotto choc

Hanno poi raccontato che molti bambini sono rimasti traumatizzati e che alcuni genitori si sono dovuti anche rivolgere alla pediatra per chiedere consigli su come comportarsi davanti a questa situazione.

Il precedente

La stessa scena si era presentata anche qualche tempo fa con protagonista pare lo stesso personaggio che evidentemente è un frequentatore abituale della zona. E adesso è caccia all’uomo per far sì che episodi del genere non si ripetano più.

Tutto è successo in pieno giorno, in una mattinata di sole. Ma la paura di essere scoperto, non ha fermato l’uomo che non si è posto alcuno scrupolo, convinto forse di riuscire comunque a darsela a gambe prima che i bambini potessero mettersi a urlare. Saranno adesso le forze dell’ordine a cercare di risalire al responsabile.

