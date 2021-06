Atti negati, il Tar boccia il Consorzio 

«Non si vede come la registrazione possa essere detenuta dal segretario verbalizzante della seduta senza che si creino problemi di riservatezza e questi problemi sorgano con il rilascio a un componente del consiglio di amministrazione». Per i giudici del Tar Sardegna è illegittimo l’atto con il quale il Consorzio industriale di Carbonia-Iglesias (che ha sede a Portoscuso) ha negato una copia della registrazione della seduta del 24 settembre 2020 del Cda ad uno dei suoi componenti, il consigliere Giacomo Siro Guadagnini. Lo ha scritto a chiare lettere il tribunale nella sentenza depositata dalla Seconda sezione presieduta dal giudice Francesco Scano che ha annullato il diniego espresso del Consorzio, condannandolo a pagare 3 mila euro di spese di giudizio.

La vicenda

A far scattare il contenzioso era stata la richiesta di una copia della registrazione della seduta nella quale il Cda aveva parlato del progetto legato al fondale del porto di Portoscuso. Negata dal direttore del Consorzio la copia di quel file audio, il consigliere Giacomo Sirio Guadagnini, difeso da Marcello Vignolo e Massimo Massa, aveva trascinato davanti al Tar l’autorità industriale, costituitasi con l’avvocata Matilde Mura. Al consigliere d’amministrazione era stata fatta ascoltare la registrazione, ma gli era stata preclusa la copia.

La battaglia giudiziaria

«La copia della registrazione», scrivono i giudici, «consente di verificare la corrispondenza di quanto verbalizzato con quanto svolto e deciso nel corso della seduta del Consiglio». Per il Tar non regge la tesi che la registrazione fosse stata fatta solo a uso interno, né che il suo contenuto fosse riservato. «La registrazione», prosegue la sentenza, «non può contenere alcun aspetto che non poteva essere entrato nella conoscenza del ricorrente, trattandosi per di una registrazione di seduta del Cda, alla quale lo stesso aveva partecipato come componente». Bocciata anche la tesi che ci potesse essere una violazione della privacy l’eventuale divulgazione delle dichiarazioni rese dai partecipanti senza un consenso. «I Consiglieri e i membri del Consorzio», proseguono i giudici, «ai quali non può essere opposto il segreto d’ufficio, sono comunque tenuti a loro volta al segreto nei casi stabiliti dalla legge. Nessuna legittima ragione vi era per denegare l’accesso richiesto». Il Consorzio è stato condannato a pagare oltre 3 mila euro per le spese di giudizio.

